الزمالك حسم التعاقد مع حسام الزناتي لمدة موسمين

أكد ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، حسم ملف التعاقد مع حسام الزناتي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن التعاقد سيتم خلال الفترة المقبلة.

وقال ماهر غريب، خلال تصريحاته ببرنامج «الكابتن» المذاع عبر قناة DMC، إن ما يتردد بشأن توقيع حسام الزناتي عقدًا لمدة 3 سنوات غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن الاتفاق يمتد لموسمين فقط، هما الموسم الحالي والموسم المقبل، حتى نهاية الفترة الانتخابية لمجلس الإدارة.

وأضاف رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك أن العلاقة بين حسام الزناتي ومعتمد جمال، المدير الفني للفريق، جيدة للغاية، مؤكدًا أن الطرفين التقيا مرتين من قبل، وهناك تنسيق بينهما.

وأوضح ماهر غريب أن حسام الزناتي سيعمل برفقة فريق متكامل، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك وافقت على هذا الأمر، بما يدعم منظومة العمل خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام الزناتي ليست له أي علاقة بشركة الكرة التابعة للنادي، في ظل الاستعداد للإعلان عن تفاصيل التعاقد رسميًا خلال الفترة المقبلة.