غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك

علق الإعلامي سيف زاهر علي أزمة ناصر منسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب رد فعله الأخير الذي أثار جدلًا واسعًا، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ بالفعل ويستحق المحاسبة، لكنه طالب بعدم مضاعفة العقوبة الموقعة عليه من جانب النادي.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، إن ناصر منسي أصبح محور الحديث خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب ارتكب خطأً، وأن إدارة الزمالك وقعت عليه عقوبة بالفعل بسبب الواقعة.

وأضاف أن بعض الأنباء وصلته قبل تقديم الحلقة بشأن نية معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، إيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق عقب العودة، معربًا عن أمله في عدم اتخاذ هذه الخطوة، والاكتفاء بالعقوبة التي تم توقيعها بالفعل.

وأوضح زاهر أنه لم يشاهد سوى واقعة التيشيرت، ولا يعلم ما إذا كانت هناك لقطات أخرى متداولة، مؤكدًا أن حديثه يقتصر على ما شاهده بنفسه.

وشدد الإعلامي على أن ناصر منسي من اللاعبين الذين يتمتعون بحب الزمالك والانتماء للنادي، لكنه أكد أن ذلك لا ينفي خطأه، قائلًا إن اللاعب أخطأ ويجب أن يتحمل نتيجة تصرفه.

وتابع أن إدارة الزمالك وقعت العقوبة وخصمت من مستحقات اللاعب، معتبرًا أن مضاعفة العقوبة بعد اتخاذ هذه الإجراءات ليست خطوة مناسبة من وجهة نظره، مطالبًا بإنهاء الأزمة عند هذا الحد.

وأشار سيف زاهر إلى أنه لا يعلم ما إذا كان معتمد جمال سيتخذ قرارًا إضافيًا بحق اللاعب، موضحًا أن ما تردد بشأن إيقافه وتحويله للتحقيق جاء من كواليس وصلته، متمنيًا ألا يحدث ذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه تعامل مع ناصر منسي عن قرب، ويرى أنه لاعب طيب، لكنه قد يتصرف أحيانًا دون تفكير كافٍ، مشددًا على ضرورة محاسبته على الخطأ مع عدم المبالغة في العقوبة بعد الإجراءات التي اتخذها النادي بالفعل.