إعلامية تكشف كواليس غضب ناصر منسي قبل واقعة الجيش الرواندي

كشفت الإعلامية دينا سليم، عن تفاصيل غضب ناصر منسي لاعب الزمالك قبل تصرفه في مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وقالت : لم يكن غضب ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك،وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكمات بدأت منذ عدة أسابيع، في ظل تراجع مشاركاته واعتماده على مقاعد البدلاء، إلى جانب الانتقادات التي تعرض لها من جانب الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بشأن جاهزيته البدنية.

وتابعت دينا خلال تصريحتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن بدأت الأزمة مع خروج ناصر منسي تدريجيًا من حسابات التشكيل الأساسي خلال مباريات الدوري، والاكتفاء بإشراكه في الدقائق الأخيرة من مباراة إنبي الشرقية، ليجد نفسه متراجعًا في ترتيب المهاجمين داخل الفريق، وهو ما أثار استياءه، خاصة في ظل رغبته في الحصول على فرصة أكبر لإثبات قدراته واستعادة دوره المؤثر مع الزمالك.

واضافت وزادت حالة الاحتقان بعد مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، بعدما فوجئ اللاعب باستبعاده من التشكيل الأساسي، رغم غياب حسام أشرف عن الجاهزية الكاملة، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن معاناته من التهابات في منطقة الحوض، ومشاركته في المباراة على حساب ناصر منسي، وهو ما ضاعف شعور مهاجم الزمالك بعدم حصوله على الفرصة التي يراها مستحقة.

واختتمت أن لم تتوقف أسباب الأزمة عند حدود المشاركة، إذ تعرض ناصر منسي لانتقادات متكررة من معتمد جمال بشأن حالته البدنية، حيث طالبه الجهاز الفني بالعمل على تحسين جاهزيته والتخلص من الوزن الزائد، من أجل زيادة فرصه في المشاركة أساسيًا، وهو ما وضع اللاعب تحت ضغوط نفسية إضافية، في ظل شعوره بتراجع ثقة الجهاز الفني في قدراته.