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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: قرارات معتمد جمال بشأن ناصر منسي رد اعتبار للمدير الفني للزمالك

حتحوت
حتحوت
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن فوز الزمالك على الجيش الرواندي بهدف دون رد في دوري أبطال أفريقيا يمثل أهمية كبيرة للفريق، في ظل صعوبة الرحلة والظروف التي سبقت المباراة، بداية من السفر دون طائرة خاصة، مرورًا بغياب عدد من اللاعبين وعدم اكتمال القائمة، وصولًا إلى انضمام المدير الفني معتمد جمال إلى البعثة قبل اللقاء بساعات قليلة، وذلك عقب أول خسارة محلية للفريق.

دوري ابطال افريقيا 

وأضاف هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الانتصار لا تقتصر أهميته على الجانب الفني فقط، بل يمنح الزمالك دفعة قوية نحو التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما يضمن للنادي عائدًا ماليًا يقترب من 700 ألف دولار، مشيرًا إلى أن أزمة ناصر منسي بعد المباراة ألقت بظلالها على فرحة الفوز، في ظل غضب معتمد جمال من تصرف اللاعب تجاهه.

وأوضح أن قرار تحويل ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية لحين انتهاء التحقيق، جاء بقرار من معتمد جمال، وهو ما اعتبره حتحوت خطوة مهمة لرد اعتبار المدير الفني أمام لاعبه، خاصة بعد اعتذار الأخير عن تصرفه. 

واختتم بأن الجمع بين الاعتذار والعقوبة والإعلان عنها قد يمهد لحل الأزمة خلال أسبوع أو أسبوعين، وعودة العلاقة بين المدرب واللاعب إلى طبيعتها بعد هدوء الأجواء وحصول كل طرف على حقه.

حتحوت الاهلي الزمالك منتخب مصر

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