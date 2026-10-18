عموتة يشيد بمستوى أكرم توفيق ويمنحه فرصة حجز مكان أساسي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إشادة الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بالمستوى الذي يقدمه أكرم توفيق خلال الفترة الأخيرة، في ظل ظهوره بشكل مميز مع الفريق.

الحسين عموتة

وأشار المصدر إلى أن أكرم توفيق نجح في لفت أنظار الجهاز الفني بمستواه وأدائه داخل الملعب، وهو ما عزز فرصه في الاستمرار ضمن حسابات المدرب خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن أكرم توفيق حجز مكانه في التشكيل الأساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة، ليصبح أحد العناصر التي يعول عليها عموتة في المباريات القادمة، في ظل سعي الفريق لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.