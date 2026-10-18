من يقترب من عرش الأساطير؟.. ميسي ورونالدو يتصدران قائمة الهاتريك

يواصل الأسطورتان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في كرة القدم الأوروبية بعدما انفردا بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 8 مرات لكل منهما ليؤكدا مكانتهما الاستثنائية بين أعظم الهدافين الذين شهدتهم البطولة القارية على مدار تاريخها.

ويعكس هذا الإنجاز القدرات التهديفية الكبيرة التي امتلكها الثنائي بعدما نجح كل منهما في ترك بصمة واضحة خلال مسيرته الأوروبية وتحويل العديد من المواجهات الكبرى إلى محطات جديدة في سجلات الأرقام القياسية.

ميسي ورونالدو في صدارة هدافي الهاتريك

ووفقا لإحصائية نشرتها منصة "بوب فوت" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، يتقاسم ميسي ورونالدو المركز الأول في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في دوري أبطال أوروبا، متفوقين على مجموعة من أبرز المهاجمين الذين تألقوا في البطولة.

ويأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث برصيد 6 ثلاثيات بينما يحتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الرابع بعدما سجل 5 مرات هاتريك ليواصل مطاردة أصحاب المراكز الأولى في القائمة.

صراع الأرقام القياسية يجمع أسطورتي كرة القدم

فرض ميسي ورونالدو هيمنتهما على العديد من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، بفضل الاستمرارية في تسجيل الأهداف والتألق في المواجهات الحاسمة، إلى جانب قدرتهما على صناعة الفارق أمام كبار الأندية الأوروبية.

وشهدت سنوات المنافسة بين النجمين تحطيم العديد من الأرقام الفردية، بعدما تبادلا التألق في الملاعب الأوروبية، ونجح كل منهما في الوصول إلى مستويات تهديفية استثنائية عززت مكانتهما بين أبرز أساطير اللعبة.

ورغم اختلاف المحطات التي شهدتها مسيرتهما لا يزال اسما ميسي ورونالدو حاضرين بقوة في سجلات البطولة، خاصة في ظل الأرقام التي يصعب على العديد من اللاعبين الوصول إليها.

ليفاندوفسكي ومبابي يطاردان القمة

يواصل روبرت ليفاندوفسكي مطاردة ثنائي الصدارة بعدما احتل المركز الثالث برصيد 6 ثلاثيات مستفيدا من قدراته التهديفية الكبيرة وخبراته الطويلة في المنافسات الأوروبية.

كما يبرز كيليان مبابي في المركز الرابع برصيد 5 مرات هاتريك ليصبح أحد أبرز الأسماء القادرة على الاقتراب من الرقم القياسي في ظل استمرار مسيرته الكروية وطموحه لتحقيق المزيد من الإنجازات الفردية.

ويأتي الفرنسي كريم بنزيما في المركز الخامس برصيد 4 ثلاثيات بينما تضم القائمة عددا من المهاجمين البارزين من بينهم ماريو جوميز ولويز أدريانو ونيمار وفيليبو إنزاجي والنرويجي إيرلينج هالاند بعدما سجل كل منهم 3 ثلاثيات في تاريخ البطولة.

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في دوري أبطال أوروبا

جاء ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات في تاريخ دوري أبطال أوروبا وفقا للإحصائية، كالتالي:

ليونيل ميسي – 8 ثلاثيات.

كريستيانو رونالدو – 8 ثلاثيات.

روبرت ليفاندوفسكي – 6 ثلاثيات.

كيليان مبابي – 5 ثلاثيات.

كريم بنزيما – 4 ثلاثيات.

ماريو جوميز – 3 ثلاثيات.

لويز أدريانو – 3 ثلاثيات.

نيمار – 3 ثلاثيات.

فيليبو إنزاجي – 3 ثلاثيات.

إيرلينج هالاند – 3 ثلاثيات.