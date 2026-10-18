لعب على مشاعر الجماهير.. حسام غالي: تأثرت نفسيًا بعد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

تحدث حسام غالي، نجم الأهلي السابق، عن كواليس انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، كاشفًا عن تأثره نفسيًا عقب معرفته بالخبر، كما تطرق إلى واقعة وقوف اللاعب على الكرة، موضحًا أنه تدخل لنصحه حفاظًا على مسيرته الكروية وعلاقته بالجماهير.

وقال حسام غالي، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج «ملعب أون»، المذاع عبر قناة «أون سبورت»، إنه تأثر نفسيًا عقب علمه بقرار انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، مشيرًا إلى أنه حرص على نصيحته بعد واقعة الوقوف على الكرة.

وأضاف غالي أنه نصح رمضان صبحي بالتوقف عن مثل هذه التصرفات، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانات كبيرة، ولا ينبغي أن يخسر جماهير الزمالك أو يتلاعب بمشاعر الجماهير، قائلًا: «روّقته لما وقف على الكرة عشان مصلحته، لأنه لاعب كبير، فمينفعش يخسر جمهور الزمالك ولا يلعب على مشاعر الجماهير».

الأهلي يفوز على كيتارا في الكونفدرالية

في سياق آخر، حقق النادي الأهلي الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم الفريق الأوغندي بهدف في الدقيقة 32 عن طريق قذافي وهاب، قبل أن ينجح عمر الساعي في إدراك التعادل للأهلي بالدقيقة 67، بتسديدة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد تعرض أكرم توفيق للمخالفة، ليحسم الفريق الأحمر المواجهة لصالحه قبل لقاء العودة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الإياب

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.