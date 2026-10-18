حسام غالي: عقوبة ناصر منسي لازم تكون رادعة.. وأتمنى استمرار هاني مع الأهلي

أكد حسام غالي، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أن العلاقة بين محمد الشناوي وحسام حسن قد لا تعود إلى طبيعتها بشكل كامل بعد الأزمة الأخيرة، مشددًا على ضرورة أن يفصل المدير الفني للمنتخب بين أي خلافات شخصية ومصلحة المنتخب ومستوى اللاعب داخل الملعب.

محمد الشناوي وحسام غالي

وأوضح غالي أن المدرب الذكي هو من يقيّم اللاعبين وفقًا لمستواهم والتزامهم في التدريبات، مستشهدًا بتجربة مانويل جوزيه، الذي كان يمنح الفرصة للاعبين بناءً على أدائهم داخل الملعب، بعيدًا عن أي خلافات شخصية، مؤكدًا أن التعامل مع اللاعبين يحتاج إلى قدر من الحكمة والكياسة.

وفي سياق آخر، انتقد حسام غالي تصرف ناصر منسي، لاعب الزمالك، عقب تسجيل هدفه، وإلقاء قميص الفريق، مؤكدًا أن الواقعة تستوجب عقوبة قاسية ورادعة لمنع تكرارها. واستشهد بتجربته السابقة مع توتنهام، بعدما اعتبر النادي تصرفه إهانة له، ليتم تغريمه وإيقافه مباراتين وعرضه للبيع، مشيرًا إلى ندمه على الواقعة وتأثيرها في مسيرته الكروية.

وعن مستقبل محمد هاني مع الأهلي، أعرب غالي عن تمنياته باستمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء حتى نهاية مشواره الكروي، مؤكدًا أن هاني نشأ داخل النادي ويعرف قيمته جيدًا، متمنيًا التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويضمن استمراره مع الفريق.