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اللجنة المنظمة لكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة 3×3 تكثف استعداداتها قبل انطلاق البطولة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللجنة المنظمة لكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة 3×3 تكثف استعداداتها قبل انطلاق البطولة

سلة الكراسي المتحركة
سلة الكراسي المتحركة
محمد سمير

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 اجتماعًا تنسيقيًا، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من المنتخبات على المستوى العالمي.

وترأس الاجتماع المهندس عادل سليم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بحضور المهندس عمرو الصادق، المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، والكابتن محمود عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب رؤساء اللجان المنظمة.

وتناول الاجتماع متابعة الترتيبات التنظيمية والإدارية للبطولة، ومناقشة مهام اللجان المختلفة، وآليات التنسيق فيما بينها خلال الفترة المقبلة، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق باستضافة مصر للمنافسات العالمية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، لاستكمال التحضيرات الخاصة بالبطولة، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان تنظيم المنافسات وفق أعلى المعايير.

وفي سياق الاستعدادات للمونديال، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر للرجال والسيدات في منافسات 3×3، حيث يتولى أيمن غنيم منصب المدير الفني لمنتخب الرجال، ويعاونه سامي السبعاوي، بينما يقود مدحت أبو زيد منتخب السيدات مديرًا فنيًا، ويعاونه أحمد فاروق.

ويعمل الجهازان الفنيان خلال المرحلة المقبلة على وضع برامج الإعداد المناسبة، وتجهيز اللاعبين واللاعبات فنيًا وبدنيًا، استعدادًا لخوض المنافسات أمام نخبة من المنتخبات العالمية.

وتمثل استضافة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 محطة مهمة للعبة في مصر، في ظل تطلع الاتحاد إلى تقديم تنظيم مميز، وظهور المنتخبين الوطنيين بصورة قوية خلال البطولة، التي تستضيفها مصر للمرة الأولى.

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