الكشف عن حكم موقعة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الفريق الباريسي نظيره الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، في ظل تساويهما في رصيد النقاط ورغبتهما في مواصلة المنافسة على المراكز الأولى بجدول الترتيب.

ويعاون أوليفر في إدارة اللقاء مواطناه ستيوارت بيرت وجيمس ماينوارينج، فيما يتولى روبرت جونز مهمة الحكم الرابع، ضمن الطاقم الذي تم اختياره لإدارة القمة الأوروبية.

وفي غرفة تقنية الفيديو، أسند "يويفا" مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR) إلى الإيطالي ماركو دي بيلو، على أن يعاونه مواطنه دانييلي تشيفي في مهمة المساعد الأول لحكم الفيديو (AVAR).

وجاء توزيع المهام داخل الطاقم التحكيمي للمباراة كالتالي:

- حكم الساحة: مايكل أوليفر (إنجلترا).

- المساعد الأول: ستيوارت بيرت (إنجلترا).

- المساعد الثاني: جيمس ماينوارينج (إنجلترا).

- الحكم الرابع: روبرت جونز (إنجلترا).

- حكم الفيديو المساعد (VAR): ماركو دي بيلو (إيطاليا).

- المساعد الأول لحكم الفيديو (AVAR): دانييلي تشيفي (إيطاليا).

وعلى صعيد الترتيب، يتصدر باريس سان جيرمان جدول مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث بالرصيد ذاته، وهو ما يمنح المواجهة أهمية إضافية في سباق المراكز المتقدمة، مع سعي كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في البطولة.