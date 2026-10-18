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الأهلي يطارد الهدف 700 ويكسر غياب 4 آلاف يوم.. أرقام تاريخية بعد الفوز على كيتارا الأوغندي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يطارد الهدف 700 ويكسر غياب 4 آلاف يوم.. أرقام تاريخية بعد الفوز على كيتارا الأوغندي

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

لم يكن فوز الأهلي على كيتارا الأوغندي مجرد بداية ناجحة لمشوار الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بل حمل في طياته مجموعة من الأرقام اللافتة التي أعادت المارد الأحمر إلى واجهة الأحداث القارية بعدما قلب تأخره إلى انتصار ثمين خارج ملعبه واقترب من تحقيق إنجاز تهديفي جديد في سجله التاريخي.

وحقق الأهلي الفوز على كيتارا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بأوغندا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة بعدما تأخر بهدف في الشوط الأول قبل أن ينجح عمر الساعي في تسجيل التعادل ثم أضاف أحمد سيد زيزو هدف الانتصار من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة اقترب الأهلي من تسجيل الهدف رقم 700 في البطولات القارية والمحلية وفقًا للإحصائية المشار إليها بعدما رفع رصيده إلى 699 هدفًا ليصبح على بعد هدف واحد من الوصول إلى هذا الرقم التاريخي.

ولم يتوقف الحصاد الرقمي عند هذا الحد إذ أنهى الفريق الأحمر انتظارًا طويلًا من أجل تحقيق الفوز في كأس الكونفدرالية الأفريقية سواء خارج ملعبه أو على مستوى البطولة بوجه عام في عودة تحمل دلالات مهمة مع انطلاق مشواره القاري الجديد.

هدف واحد يفصل الأهلي عن الرقم 700

فرض الرقم 700 نفسه عنوانًا بارزًا عقب انتصار الأهلي على كيتارا بعدما أصبح الفريق على بعد هدف واحد من الوصول إلى هذا الحاجز التهديفي في البطولات القارية والمحلية وفقًا للأرقام المتداولة عقب المباراة.

ويمنح هذا الإنجاز المحتمل المواجهة المقبلة أهمية إضافية إذ سيكون الأهلي أمام فرصة لتسجيل هدف جديد يضعه عند الرقم التاريخي في وقت يسعى فيه الفريق إلى تأكيد تفوقه على منافسه الأوغندي وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ويعكس الاقتراب من هذا الرقم الحضور الهجومي الممتد للأهلي في المنافسات المختلفة وقدرته على مواصلة تسجيل الأهداف عبر أجيال متعاقبة من اللاعبين في ظل مشاركاته المستمرة في البطولات المحلية والقارية.

كما تشير الإحصائية الواردة إلى استمرار الأهلي في المركز الرابع ضمن قائمة الأندية الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولات القارية والمحلية خلف ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ليواصل حضوره بين أبرز الأندية صاحبة السجلات التهديفية الكبيرة.

ويمثل الوصول إلى الهدف رقم 700 محطة جديدة في السجل التهديفي للأهلي لكن تأكيد الرقم وترتيب القائمة يتطلبان توحيد نطاق البطولات المحتسبة نظرًا لاختلاف الإحصائيات بحسب المسابقات التي تدخل ضمن الحصر.

4071 يومًا تنتهي.. الأهلي يستعيد انتصاراته خارج ملعبه في الكونفدرالية

حمل الفوز على كيتارا رقمًا لافتًا آخر بعدما حقق الأهلي أول انتصار له خارج ملعبه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية منذ 4071 يومًا وفقًا للإحصائية المشار إليها.

ويعود آخر فوز سابق للأهلي خارج أرضه في البطولة بحسب هذه الإحصائية إلى مواجهته أمام الترجي التونسي في رادس خلال دور المجموعات من نسخة عام 2015 قبل أن يعود الفريق الأحمر لتحقيق الانتصار خارج الديار أمام كيتارا الأوغندي.

وتكتسب هذه العودة أهمية خاصة بالنظر إلى طول الفترة التي تفصل بين الانتصارين فضلًا عن أن الفوز جاء في بداية مشوار جديد للأهلي بالبطولة بعدما عاد للمشاركة في الكونفدرالية عقب سنوات من الغياب عنها.

ولم يكن تحقيق الانتصار خارج الأرض مهمة سهلة بعدما وجد الأهلي نفسه متأخرًا بهدف في الشوط الأول ليصبح مطالبًا بتغيير شكل المباراة في النصف الثاني والبحث عن العودة أمام منافس يستفيد من اللعب على ملعبه.

لكن الفريق الأحمر نجح في تجاوز هذا الموقف مستفيدًا من ضغطه الهجومي والتغييرات التي أجراها الجهاز الفني ليقلب النتيجة ويحصد ثلاث نقاط مهمة قبل لقاء العودة.

وبهذا الانتصار يستعيد الأهلي ذكرى انتصاراته الخارجية في البطولة ويمنح نفسه أفضلية مهمة قبل مواجهة كيتارا المقبلة التي يسعى خلالها إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل.

غياب 4050 يومًا عن الانتصارات في البطولة ينتهي

أما الرقم الثالث فيتعلق بعودة الأهلي إلى تحقيق الفوز في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب بلغ 4050 يومًا وفقًا للإحصائية الواردة عقب مواجهة كيتارا.

وكان آخر انتصار سابق للفريق الأحمر في البطولة بحسب هذه البيانات أمام الملعب المالي يوم 12 سبتمبر 2015 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات قبل أن يسجل الأهلي عودته إلى الانتصارات القارية في المسابقة بالفوز على الفريق الأوغندي.

ويضع هذا الرقم مواجهة كيتارا ضمن المحطات اللافتة في تاريخ مشاركات الأهلي بالكونفدرالية خاصة أن الفريق سبق له التتويج بلقب البطولة عام 2014 قبل أن يبتعد عنها لسنوات طويلة نتيجة مشاركاته في بطولات قارية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الفوز على كيتارا لا يمثل عودة الأهلي إلى البطولة للمرة الأولى منذ 2015 وإنما عودته إلى تحقيق الانتصارات فيها بعد فترة طويلة وهو فارق مهم عند تناول الأرقام التاريخية للمواجهة.

ويمنح الانتصار الفريق دفعة معنوية في بداية المشوار لكنه يضعه أيضًا أمام ضرورة استثمار النتيجة في مباراة العودة لتأكيد أفضليته وعدم السماح للمنافس بالعودة إلى أجواء المنافسة.

من التأخر بهدف إلى الانتصار.. كيف صنع الأهلي العودة في أوغندا؟

على أرض الملعب لم تكن بداية الأهلي مثالية بعدما تمكن كيتارا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30 مستغلًا إحدى هجماته من الجانب الأيسر لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وحاول الأهلي فرض ضغطه الهجومي منذ الدقائق الأولى وصنع أكثر من فرصة عن طريق حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومنصف بقرار لكن محاولاته لم تترجم إلى أهداف خلال النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني رفع الفريق الأحمر من نسق هجماته وواصل البحث عن ثغرات في دفاع كيتارا حتى نجح عمر الساعي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 66 بعدما استغل تمريرة متقنة من مروان عطية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة في الشباك.

وجاء هدف التعادل ليمنح الأهلي دفعة إضافية قبل أن يواصل الفريق ضغطه على دفاع المنافس ويحصل أكرم توفيق على ركلة جزاء في الدقيقة 81 تقدم أحمد سيد زيزو لتنفيذها بنجاح مسجلًا هدف الفوز.

وبذلك لعب الساعي وزيزو دورًا حاسمًا في عودة الأهلي بعدما سجل الأول هدف التعادل فيما منح الثاني فريقه الانتصار بتسجيل ركلة الجزاء ليخرج المارد الأحمر بنتيجة إيجابية رغم تأخره خلال الشوط الأول.

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