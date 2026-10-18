البطولة المفضلة.. ماهر غريب يسخر من زيزو بعد فوز الأهلي في الكونفدرالية

علق الإعلامي ماهر غريب على فوز الأهلي على الزمالك، قبل تحقيق الفريق الأحمر فوزًا جديدًا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامج «الكابتن».

الأهلي

وقال ماهر غريب: «مبروك للأهلي الفوز على الزمالك بالسلوفيني، ومبروك للأهلي الفوز النهارده في الكونفدرالية بالأوغندي»، في إشارة ساخرة إلى نتائج الفريق الأحمر.

وأضاف: «ومبروك لزيزو عودة التسجيل واستعادة أمجاده والتألق في بطولة الكونفدرالية، البطولة المفضلة لزيزو.. تخصص كونفدرالية»، في تعليق ساخر على عودة أحمد سيد زيزو للتسجيل بقميص الأهلي.

وفاز الأهلي على إيجل نوار الأوغندي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليواصل الفريق الأحمر مشواره في البطولة القارية.