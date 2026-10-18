بيليجريني يفتح النار على التحكيم بعد مواجهة برشلونة: النتيجة لا تعكس سير المباراة

شنّ مانويل بيليجريني، المدير الفني، هجومًا حادًا على التحكيم، مؤكدًا أن القرارات التحكيمية أثّرت في لقطات حاسمة وأسهمت في تحديد نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن مستوى التحكيم كان سيئًا للغاية ويفتقر إلى أي معايير كروية واضحة.

مانويل بيليجريني

وقال بيليجريني إن الهدف الذي أُلغي لفريقه شهد بالفعل لمسة يد من كوتشو، لكنها جاءت بعدما دفعه أحد لاعبي برشلونة من الخلف، معتبرًا أن الحكم لم يتعامل مع الواقعة بالشكل الصحيح، وأن هناك قرارات مؤثرة غيّرت مسار اللقاء.

وأضاف مدرب الفريق أن واقعة الطرد كانت اللحظة التي حسمت المباراة، موضحًا أن لامين يامال دفع اللاعب الآخر واستفزه، قبل أن يرد الأخير عليه، وهو ما كان يستوجب، من وجهة نظره، استدعاء اللاعبين والتحدث إليهما ومنح كل منهما بطاقة صفراء، بدلًا من معاقبة لاعب واحد فقط.

واختتم بيليجريني تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب أخطأ عندما رد على الاستفزاز، لكنه شدد على أن الواقعة بدأت باعتداء من لاعب برشلونة، مشيرًا إلى أن النتيجة النهائية لا تعكس إطلاقًا ما حدث داخل الملعب أو سير المباراة.