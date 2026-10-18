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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولتي العالم للجامعات والمياه المفتوحة للسباحة بالزعانف

سباحة بالزعانف
سباحة بالزعانف
محمد سمير

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026، خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، كما تستضيف بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة، بمشاركة 25 دولة في فئات الناشئين والعمومي والماستر.

وتقام بطولة العالم للجامعات تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء (CMAS)، برعاية ودعم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برئاسة الكابتن سامح الشاذلي، فيما تقام المنافسات بحمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الرياضية بشرم الشيخ.

وأكد الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن استضافة شرم الشيخ للبطولتين تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية، وتعكس ما تمتلكه من إمكانات تنظيمية وبنية رياضية تؤهلها لاستضافة الأحداث الكبرى.

وأوضح أن استضافة بطولة العالم للجامعات للمرة الأولى على أرض مصر، والمرة الاولي عربيا وأفريقيا،  تمثل فرصة لتعزيز انتشار رياضة السباحة بالزعانف، وتبادل الخبرات بين اللاعبين، ودعم تطور المستويات الفنية للرياضة المصرية.

ومن المقرر وصول الوفود للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف يوم 25 أكتوبر، وإقامة الاجتماع الفني وحفل الافتتاح يوم 27 أكتوبر، على أن تُجرى المنافسات يومي 28 و29 أكتوبر، ويُقام حفل الختام يوم 29 أكتوبر.

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