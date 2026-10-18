"لا يتوقف عن الإبهار" .. ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي على أتالانتا يونايتد بالدوري الأمريكي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز بثلاثية مقابل هدف على أتالانتا يونايتد، ضمن مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل ميسي الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 56 و 60 بعد أن قرر تمريرة حاسمة لزميله خيرمان بيرتيرامي الذي سجل الهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة 45، ليؤكد الفريق تمسكه بالمركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 55 نقطة.

وعقب المباراة، عبر الأرجنتيني كيلي جونزاليس مدرب إنتر ميامي عن دعمه لميسي من أجل الوصول إلى رصيد 1000 هدف، بعد قيادته للفريق لتحقيق فوز كبير في ملعب أتالانتا

واعترف جونزاليس بأنه لا يزال يجد صعوبة في استيعاب ما يقدمه اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، وهو في أواخر الثلاثينيات من عمره.

وقال جونزاليس: "إنه لا يتوقف أبداً عن إبهار العالم.. بصراحة، لا أستطيع تصديق أن لاعباً في مثل سنه، في التاسعة والثلاثين من عمره، يقدم هذا المستوى .. أكثر ما يسعدني هو رؤيته سعيداً حقاً؛ فبما أنه يشعر بالسعادة، فإنه يبذل قصارى جهده.. إنه يستمتع بوقته ويشعر وكأنه في بيته تماماً".

كما حرص مدرب إنتر ميامي على التأكيد على أن الشغف الذي لا يلين لدى قائد الأرجنتين السابق يساهم باستمرار في الارتقاء بمستوى كل من حوله قائلاً: "كما أقول دائماً، إنه يدفعنا لنكون أفضل في كل يوم".

وتابع: "وجوده معنا يمنحنا فرحة غامرة.. في كل مرة أراه فيها، يرسم الابتسامة على وجهي، ما زلت أشعر بالذهول منه باستمرار".

وبهدفيه في مباراة أتالانتا، رفع ميسي رصيده الاستثنائي في مسيرته الكروية إلى 936 هدفاً، ليصبح الوصول إلى حاجز الألف هدف أمراً واقعياً وممكناً.

وعند سؤاله عما إذا كان بإمكان النجم الأرجنتيني الوصول فعلياً إلى حاجز الـ 1000 هدف قبل اعتزاله، أبدى جونزاليس ثقة مطلقة في نجمه الأول قائلاً: "نعم، أعتقد أنه سيصل إلى 1000 هدف .. لدي إيمان كامل بذلك، أعلم أنه سيفعل ذلك؛ فهو يعشق التحدي، ويضع التحديات لنفسه، وبما أنه حقق كل شيء آخر بالفعل، فلن يكون هذا استثناءً".

ووصل رصيد ميسي الآن إلى 25 هدفاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال الموسم الحالي.