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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيسوس يحدد شروط عودة رونالدو إلى منتخب البرتغال بعد الأزمة الأخيرة

جيسوس - رونالدو
جيسوس - رونالدو
إسراء أشرف

حدد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، شروطه بشأن عودة النجم كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب ولاعب النصر السعودي، بعد الخلاف الذي نشب بينهما خلال الفترة الأخيرة، على خلفية عدم مشاركة اللاعب في إحدى المباريات.

وكانت العلاقة بين رونالدو وجيسوس قد شهدت توترا عقب مواجهة البرتغال والنرويج، بعدما بقي قائد المنتخب على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، رغم مشاركته في عمليات الإحماء، وهو ما أعقبه خروج المدرب بتصريحات أكد خلالها أن قرار إشراك اللاعبين من عدمه يعود إليه، الأمر الذي أثار غضب رونالدو ودفعه إلى مغادرة معسكر المنتخب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، يرى جيسوس أن عودة رونالدو إلى صفوف المنتخب البرتغالي لن تكون سهلة في الوقت الحالي، لكنه لا يزال منفتحا على التوصل إلى حلول ترضي الطرفين وتنهي الخلاف القائم بينهما.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني يتمسك برغبة عودة رونالدو، لكنه لن يتخلى عن القواعد والشروط التي وضعها، والتي كانت أحد أسباب الأزمة الأخيرة، لتظل عودة اللاعب مرتبطة بإمكانية التوصل إلى تفاهم مشترك بينهما.

وفي محاولة لإنهاء الخلاف، يسعى بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إلى ترتيب اجتماع يجمع جيسوس ورونالدو، من أجل تقريب وجهات النظر واحتواء الأزمة، إلا أن المحاولات لم تسفر حتى الآن عن اتفاق بشأن عقد هذا الاجتماع.

وتعود بداية الخلاف إلى مباراة البرتغال والنرويج في سبتمبر الماضي، عندما لم يشارك رونالدو طوال اللقاء، رغم إجرائه عمليات الإحماء، قبل أن تتصاعد الأزمة بعدما أعلن جيسوس عدم الاعتماد على قائد المنتخب بصفة أساسية أمام الدنمارك، ليقرر اللاعب مغادرة المعسكر قبل المباراة.

وعقب الواقعة، أصدر رونالدو بيانا اعتذر خلاله للجماهير وزملائه عن مغادرة المعسكر، لكنه اتهم جيسوس بعدم الالتزام باتفاقين سابقين بينهما، يتعلق الأول بحصوله على نحو 30 دقيقة للمشاركة أمام النرويج، بينما يخص الثاني توضيح موقفه خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة الدنمارك.

وشدد قائد المنتخب البرتغالي في بيانه على استعداده لتحمل عواقب تصرفه، مع التأكيد على أن باب عودته إلى المنتخب لا يزال مفتوحا.

في المقابل، أوضح جيسوس أن عودة رونالدو تعتمد على رغبة اللاعب نفسه، مؤكدا حاجته إلى وجوده ضمن صفوف المنتخب، سواء حصل على فرصة المشاركة في المباريات أم بقي على مقاعد البدلاء.

من جهته، وصف بروينسا ما حدث بأنه "سوء فهم" يتعين التعامل معه داخل أروقة المنتخب، معربا عن أمله في عودة رونالدو خلال تجمع المنتخب البرتغالي المقرر في نوفمبر المقبل.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر النصر السعودي

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