أحسن قرارات الزمالك.. شوبير يعلق على إحالة ناصر منسي للتحقيق

علق أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على قرار نادي الزمالك بإحالة مهاجم الفريق ناصر منسي على خلفية ما بدر منه خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

وقام ناصر منسي عقب تسجيله هدف الزمالك في المباراة بخلع قميص القلعة البيضاء ورميه في الأرض.

وقال شوبير: "من أحسن القرارات اللي عملها نادي الزمالك إحالة ناصر منسي للتحقيق، هتقول لي ده اعتذر وأبدى ندمه ماشي، وأبدى احترامه للنادي والجهاز الفني وزملائه والجماهير ماشي، لكن هو ده نادي الزمالك لإن اللي حصل مش حلو على الاطلاق".

وأوضح شوبير: "الزمالك أحاله للتحقيق ووقفه عن التدريبات الجماعية، وده حق للنادي على فكرة وده قرار سليم يتوقف قد أيه بقه أسبوع أسبوعين شهر، دي مش قضيتي، لكن المهم هو إن الناس تشعر إن فيه ظبط وربط ونظام داخل نادي الزمالك".

وأضاف شوبير: "النتائج هتروح وتيجي لكن الثوابت مش هتروجح وتيجي وما كان يؤخد على الزمالك قبل كده إننا كنا نسمع كلام ونقرأ كلام وميحصلش حاجة بعد كده، والناس تصورت إنه تم العفو عن ناصر لكن اتعملت غرامة كبيرة جدا وسيتم التحقيق معاه ويرفع قرار لجنة التحقيق لمجلس الإدارة والجهاز الفني لاتخاذ قرار، وأنا الحقيقة عجبني هذا الأمر".