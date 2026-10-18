قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور
وليمة الفرح تتحول لمأساة.. 110 مصابين بأعراض تسمم في زفاف في العياط
رئيس مجلس القيادة اليمني: نشيد بالموقف المصري الشجاع إلى جانب السعودية
خبير علاقات دولية: انزعاج واشنطن من اعتداءات المستوطنين لا يعني تغيير سياستها .. صور
تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين
حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي
غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك
باستثمارات 4.6 مليار جنيه.. الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية
البرلمان يبدأ جلسة طارئة لبحث قرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحسن قرارات الزمالك.. شوبير يعلق على إحالة ناصر منسي للتحقيق

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

علق أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على قرار نادي الزمالك بإحالة مهاجم الفريق ناصر منسي على خلفية ما بدر منه خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

وقام ناصر منسي عقب تسجيله هدف الزمالك في المباراة بخلع قميص القلعة البيضاء ورميه في الأرض.

وقال شوبير: "من أحسن القرارات اللي عملها نادي الزمالك إحالة ناصر منسي للتحقيق، هتقول لي ده اعتذر وأبدى ندمه ماشي، وأبدى احترامه للنادي والجهاز الفني وزملائه والجماهير ماشي، لكن هو ده نادي الزمالك لإن اللي حصل مش حلو على الاطلاق".

وأوضح شوبير: "الزمالك أحاله للتحقيق ووقفه عن التدريبات الجماعية، وده حق للنادي على فكرة وده قرار سليم يتوقف قد أيه بقه أسبوع أسبوعين شهر، دي مش قضيتي، لكن المهم هو إن الناس تشعر إن فيه ظبط وربط ونظام داخل نادي الزمالك".

وأضاف شوبير: "النتائج هتروح وتيجي لكن الثوابت مش هتروجح وتيجي وما كان يؤخد على الزمالك قبل كده إننا كنا نسمع كلام ونقرأ كلام وميحصلش حاجة بعد كده، والناس تصورت إنه تم العفو عن ناصر لكن اتعملت غرامة كبيرة جدا وسيتم التحقيق معاه ويرفع قرار لجنة التحقيق لمجلس الإدارة والجهاز الفني لاتخاذ قرار، وأنا الحقيقة عجبني هذا الأمر".

أحمد شوبير ناصر منسي نادي الزمالك مباراة الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

معتمد جمال

«دويدار»: خصم 500 ألف جنيه من ناصر منسي.. وقرار معتمد جمال «صحيح»

ترشيحاتنا

"القومي للترجمة" ينظم صالونا ثقافيا احتفاء بذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي

"القومي للترجمة" ينظم صالونا ثقافيا احتفاء بذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي

ندوة محمد خان فى مهرجان الجونة

اعتذرت له بعد 10 سنوات.. إلهام شاهين تكشف موقفها مع محمد خان

مصر ضيف شرف معرض السنغال

ندوتان عن صناعة النشر والذاكرة الثقافية المصرية السنغالية بمعرض داكار للكتاب

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد