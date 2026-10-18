أخبار الزمالك.. كواليس الـ 800 ألف دولار والاستعانة بـ البدلاء في الدوري وسر غضب منسي

بدأ نادي الزمالك الاستعداد لمواجهة فريق بترول أسيوط، حيث قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول، الحصول على راحة اليوم، الأحد، قبل الدخول في معسكر مغلق غدا، الاثنين.

وصول بعثة الفريق الأول قادمة من رواندا

وصلت إلى القاهرة منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من رواندا عقب خوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بترول أسيوط المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الجمعة الماضي على ستاد أماهورو في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

صرف مكافآت مالية بعد الفوز علي الجيش الرواندي

وقام نادي الزمالك بصرف مكافآت مالية للاعبين بعد الفوز على الجيش الرواندي واقتراب التأهل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجهاز الفني يدرس فريق بترول أسيوط للتجهيز لـ مباراة الثلاثاء

وبدأ معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دراسة منافسة بترول أسيوط، استعدادا للمباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

معتمد جمال يدرس الدفع بعدد بسيط من البدلاء أمام بترول أسيوط

ويستعد معتمد جمال لعمل عدد من التغييرات في تشكل الفريق ومنح الفرصة لبدلاء الفريق في إطار خطة التدوير للحفاظ على اللاعبين من الإصابة بسبب ضيق الوقت بين مباريات أفريقيا والمباريات المحلية.

إدارة الزمالك تجهز جزء من مستحقات الموسم الحالي

ووعد مجلس إدارة نادي الزمالك اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم المالية خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم لاستعادة طريق الانتصارات في الدوري.

الزمالك يستعد للإعلان خلال أيام تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي موسمين

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلامي بنادي الزمالك، آخر المستجدات الخاصة بالتعاقد مع حسام الزناتي، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي للنادي.

وقال ماهر غريب، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "تم حسم أمر حسام الزناتي مع الزمالك وسيتم الإعلان قريبًا".

وتابع: "فيما يتعلق بعقد الزناتي والحديث أنه 3 سنوات غير صحيح على الإطلاق، العقد موسمين فقط، الموسم الحالي والموسم القادم فقط".

وأكمل: "علاقة حسام الزناتي ومعتمد جمال "سمن على عسل" وجلسوا مرتين من قبل وهناك تنسيق بينهم وحسام الزناتي هيكون معاه فريق كامل تم الموافقة عليه من جانب الإدارة".

غضب في جهاز الزمالك من شكوى ناصر منسي بعدم المشاركة في المباريات

ويسود غضب جهاز نادي الزمالك بسبب أزمة ناصر منسي الأخيرة وطريقة تعامله مع معتمد جمال في مباراة الجيش الرواندي.

وذلك بعد شكوى ناصر منسي من عدم المشاركة في المباريات حتى قرر النادي إيقاف اللاعب بعد موقفه الأخير.

الزمالك ينتظر الحصول على 800 ألف دولار من الكاف حال الصعود لدور المجموعات بدوري الأبطال

ينتظر نادي الزمالك الحصول على مكافأة الصعود لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الجيش الرواندي في القاهرة في إياب دور الـ 32 من البطولة.