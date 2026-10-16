مجدي عبد الغني: زيزو أخد عين بسبب الـ100 مليون.. ومحمد صلاح أسطورة لن تتكرر

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر، قدم رد فعل مميزًا خلال فرصة أحمد شريف في مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال مجدي عبد الغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي لم يقدم أفضل مستوياته الفنية بعد تسجيل الهدف الأول في شباك الزمالك، موضحًا أن الحالة المعنوية للاعبي الفريق تأثرت، قبل أن ترتفع مجددًا مع الحديث عن وجود ركلة جزاء.

وأضاف أن الحالة البدنية للاعبي الزمالك لم تكن في أفضل مستوياتها خلال اللقاء، مشيرًا إلى صعوبة تقييم مستوى أشرف داري، مدافع الأهلي، بناءً على مباراة القمة، في ظل عدم تعرضه لاختبار حقيقي من مهاجمي الزمالك.

وأوضح نجم الأهلي السابق أنه يفضل تقييم مستوى أشرف داري خلال مباراة قوية مثل مواجهة بيراميدز، حتى يمكن الحكم بصورة أدق على قدراته الفنية.

وتحدث مجدي عبد الغني عن تراجع مستوى أحمد سيد زيزو مع الأهلي، قائلًا: "زيزو أخد عين بسبب الـ100 مليون اللي أخدهم من الأهلي"، معتبرًا أن ذلك من أسباب التأثير على مستوى اللاعب خلال الفترة الحالية.

وتطرق مجدي عبد الغني إلى أزمة غياب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأرضية الملعب الصناعي، مشيرًا إلى أن قائد المنتخب غادر المعسكر وهو يشعر بالحزن.

وشدد على أن محمد صلاح لاعب عالمي وأحد أساطير كرة القدم الذين سيذكرهم التاريخ على مدار السنوات المقبلة، مثل مختار التتش وحلمي زامورا، رغم أن الأجيال الحالية لم تعاصر بعض هذه الأسماء، لكنها لا تزال حاضرة في تاريخ الكرة المصرية.

واختتم مجدي عبد الغني تصريحاته بالتأكيد أن ما حققه محمد صلاح يصعب تكراره، سواء على مستوى الإنجازات أو الأرقام، مشددًا على ضرورة التعامل معه بصورة خاصة.

وقال إنه لو متواجد حاليا في منصب المدير الفني أو مدير الكرة في منتخب مصر، لمنح محمد صلاح معاملة خاصة للغاية، مضيفًا أن اللاعب عندما يكون في أفضل حالاته النفسية والذهنية، يستطيع صناعة الفارق ومساعدة المنتخب على تحقيق الانتصارات.