خالد مرتجي: التاريخ يشهد أن الأهلي سيد ألعاب الصالات في مصر وأفريقيا

احتفى خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتتويج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا مكانة القلعة الحمراء في ألعاب الصالات على مستوى مصر والقارة الأفريقية.

وكتب خالد مرتجي: «يشهد التاريخ أن النادي الأهلي هو سيد ألعاب الصالات في مصر وأفريقيا»، مضيفًا: «كرة اليد حلوة بجد».

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقامة حاليًا في أنجولا، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم.

وجاء التتويج بعد مواجهة قوية بين قطبي كرة اليد المصرية، حسمها الأهلي بفارق هدف واحد، ليضيف لقبًا جديدًا إلى سجل إنجازاته القارية.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا في البطولة.