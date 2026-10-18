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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتفل قبل ما تنتقد.. إعلامي ينتقد تجاهل فوز الزمالك في رواندا والتركيز على أزمة ناصر منسي

ناصر منسي
ناصر منسي
يمنى عبد الظاهر

أكد محمد عبدالجليل جاليليو، خلال تصريحاته في برنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة الزمالك، أن الفريق الأبيض يستحق الاحتفاء بفوزه على الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أن الانتقادات التي صاحبت الانتصار طغت على أهمية النتيجة التي حققها الفريق خارج ملعبه، رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالمباراة.

وقال عبدالجليل إن الزمالك خاض مواجهة صعبة في رواندا، وسط أجواء استثنائية وضغوط كبيرة، مشيرًا إلى أن المباراة كانت تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق بالبطولة، خاصة أنها جاءت بعد خسارة القمة وما صاحبها من تداعيات وضغوط على اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف أن الحديث قبل المباراة انصب على العديد من التفاصيل المتعلقة بالبعثة وظروف الإقامة والجهاز الفني ورئاسة البعثة، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي حظيت به المواجهة من الجانب الرواندي، دون التركيز بالشكل الكافي على التحليل الفني للمباراة أو دراسة المنافس ومفاتيح لعبه.

وشدد على أن الزمالك حقق فوزًا مهمًا خارج أرضه، في ملعب صعب وأمام جماهير غفيرة، معتبرًا أن الانتصار يمنح الفريق أفضلية مهمة قبل مباراة الإياب، ويقربه من التأهل إلى دور المجموعات، وهو ما يستوجب تقدير ما حققه اللاعبون بدلًا من التقليل من قيمة الفوز بسبب مستوى الأداء.

محمد عبدالجليل ينتقد التركيز على أزمة ناصر منسي

وانتقد عبدالجليل التركيز المبالغ فيه على تصرف ناصر منسي، لاعب الزمالك، عقب المباراة، مؤكدًا أن الواقعة لا ينبغي أن تطغى على الحديث عن انتصار الفريق في مواجهة مهمة بالبطولة الإفريقية.

وأوضح أن اللاعب أخطأ في تصرفه، لكنه اعتذر وتعرض للعقوبة، مشيرًا إلى أن الخطأ وارد في كرة القدم، وأن التعامل معه يجب أن يكون في إطار طبيعي، دون الاستمرار في مناقشته على حساب إنجاز الفريق.

وأضاف أن ناصر منسي شعر، في لحظة معينة، بأنه تعرض للإهانة والتقليل منه، وهو ما دفعه إلى رد فعل خاطئ، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل تبريرًا لتصرف اللاعب، لكنه يوضح أن الواقعة انتهت بالاعتذار والعقوبة، ولا تستدعي استمرار الجدل حولها طوال الوقت.

عبدالجليل: الزمالك لم يكن بالسوء الذي يصوره البعض

وأكد عبدالجليل أن الزمالك لم يظهر بالسوء الذي يتحدث عنه البعض، مشيرًا إلى أن الفوز بالمباريات لا يشترط دائمًا تقديم أفضل المستويات الفنية، وأن العديد من الفرق تحقق انتصارات مهمة رغم عدم وصولها إلى قمة أدائها.

وقال إن الزمالك انتصر بشخصية كبيرة خارج ملعبه، في ظل ظروف صعبة، معتبرًا أن النتيجة الإيجابية تمثل أمرًا مهمًا للفريق في هذه المرحلة من الموسم، خاصة بعد الضغوط التي تعرض لها عقب خسارة مباراة القمة.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على ضرورة منح الزمالك حقه في الاحتفال بالانتصار، بدلًا من اختزال المشهد في الانتقادات والأزمات الجانبية، مشيرًا إلى أن الحديث عن الفوز لم يحظَ بالاهتمام الكافي مقارنة بالجدل المثار حول تصرفات اللاعبين والظروف المحيطة بالبعثة، التي لا تزال في رواندا.

الزمالك الجيش الرواندي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عبدالجليل ناصر منسي

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