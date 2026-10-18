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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكنش قصدي.. ناصر منسي يكشف سبب غضبه واحتفاله المثير بعد هدفه مع الزمالك

ناصر منسي
ناصر منسي
محمد بدران

كشفت الإعلامية سهام صالح عن كواليس جديدة في أزمة ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب تصرفه خلال الاحتفال بهدفه في المباراة الأخيرة، مشيرة إلى أن اللاعب كان يشعر بالغضب والحزن بسبب عدم مشاركته في مباراة القمة أمام الأهلي، رغم اجتهاده في التدريبات خلال فترة التوقف.

وقالت سهام صالح، في تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة أون، إنها تواصلت مع ناصر منسي عقب انتهاء المباراة، لمعرفة أسباب تصرفه، موضحة أن اللاعب أكد لها أنه لم يقصد القيام بما حدث.

وأضافت أن ناصر منسي أخبرها بأنه بذل مجهودًا كبيرًا خلال فترة التوقف، وكان يتدرب بصورة فردية في صالة ألعاب رياضية خاصة، إلى جانب مشاركته في التدريبات الجماعية مع الزمالك، بهدف استعادة مستواه الفني والبدني في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن الجهاز الفني أشاد بالتزام اللاعب واجتهاده خلال التدريبات، وهو ما جعله يشعر بأنه اقترب من الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات، خاصة بعدما تلقى وعدًا بالمشاركة في مواجهة الأهلي الأخيرة.

وأشارت سهام صالح إلى أن ناصر منسي كان يتوقع المشاركة أساسيًا في مباراة القمة، لا سيما في ظل الحديث عن عدم جاهزية حسام أشرف بنسبة 100%، إلا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال أبلغه صباح المباراة بحدوث تغيير في الرؤية الفنية، والاستقرار على مشاركة أحمد شريف في التشكيل الأساسي.

وتابعت أن اللاعب علم بأنه سيكون بديلًا، والمهاجم الثاني الذي يمكن الاستعانة به خلال اللقاء، في الوقت الذي كان يعاني فيه عدي الدباغ من وعكة صحية، وفقًا لما ذكرته خلال البرنامج، بينما كان حسام أشرف يعاني من إصابة.

وذكرت أن ناصر منسي تقبل القرار في البداية، لكنه شعر بالحزن بعدما شاهد مشاركة حسام أشرف وعدي الدباغ خلال الشوط الثاني، دون حصوله على فرصة للعب، رغم توقعاته السابقة بالمشاركة.

وأكدت سهام صالح أن هذه الظروف ربما تسببت في تراكم مشاعر الغضب والإحباط لدى اللاعب، وهو ما انعكس على تصرفه خلال الاحتفال بهدفه، مشددة في الوقت نفسه على أن ذلك لا يبرر ما حدث، وأن اللاعب أخطأ في تصرفه.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الجدل المثار حول تصرف ناصر منسي طغى على فوز الزمالك على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انشغل الحديث بما حدث خلال الاحتفال بدلًا من التركيز على نتيجة اللقاء.

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