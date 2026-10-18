تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين

أعلن محمد ثابت، المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام للشباب والناشئين.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: محمد أسامة، خالد السيد، عمر ياسر، عمر يسري، إبراهيم عصام.

خط الوسط: زياد مدحت، حسام عاشور التقي، محمد عبد الونيس، أحمد حسن.

خط الهجوم: أحمد محمد علي «سينا».

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عزت ثروت، معاذ محمد فوزي، صلاح محمود، ياسر المحمدي، عبد الله عبد الناصر، يوسف محمد «ماسبيرو»، معاذ إبراهيم، سيف محمد، يوسف نصر