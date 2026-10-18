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أخبار السيارات | بورشه باناميرا 2027 بتحديثات وتغييرات رياضية .. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | بورشه باناميرا 2027 بتحديثات وتغييرات رياضية .. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تقدم فورد رينجر MS-RT Champion Edition عالميًا تجربة جديدة ومختلفة ضمن فئة الشاحنات البيك أب، بالتعاون مع فريق M-Sport المعروف بمشاركاته في منافسات الراليات، إلى جانب إشراف قطاع Ford Pro .

ظهرت النسخة المحدثة من بورشه باناميرا خلال اختبارات على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، من دون تمويهات كثيفة على الهيكل، لتكشف الصور التجسسية عن جانب كبير من التغييرات الخارجية التي تستعد الشركة لتقديمها خلال الأشهر المقبلة، بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاق الجيل الثالث الحالي.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة جيتور عن طرازها الجديد جيتور ترافيلر 7، وتنتمي ترافيلر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس AMG GT موديل 2028، وتنتمي AMG GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

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