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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. محمد صلاح عاشر أعلى لاعب دخلا في العالم.. ورونالدو يتصدر بـ300 مليون دولار

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

حجز النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، مكانه بين كبار نجوم كرة القدم العالمية في قائمة الأعلى دخلا لعام 2026 بعدما حل في المركز العاشر بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ 40 مليون دولار وفقا لتصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية ليواصل حضوره القوي على المستويين الرياضي والتسويق بالتزامن مع خوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

رونالدو يتربع على عرش الأعلى دخلا وميسي وصيفا

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، تربعه على قمة قائمة أعلى لاعبي كرة القدم دخلا في العالم بعدما قدرت "فوربس" إجمالي إيراداته المتوقعة بنحو 300 مليون دولار، متفوقا بفارق كبير على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي الذي جاء في المركز الثاني بإيرادات تصل إلى 145 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن رونالدو يحصل على نحو 250 مليون دولار من عقده مع النصر السعودي بالإضافة إلى 50 مليون دولار من عقود الرعاية والأنشطة التجارية في انعكاس واضح للقيمة الاقتصادية الضخمة التي يتمتع بها النجم البرتغالي داخل الملعب وخارجه.

كما شهدت القائمة وجود السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي في المركز السابع بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ 54 مليون دولار بينما بلغ مجموع إيرادات اللاعبين العشرة الأعلى دخلا في العالم نحو 942 مليون دولار مع استحواذ رونالدو وميسي وحدهما على ما يقرب من نصف هذه القيمة.

محمد صلاح يجني 40 مليون دولار مع طرابزون سبور

جاء محمد صلاح في المركز العاشر عالميا ضمن قائمة "فوربس" بإيرادات سنوية متوقعة تصل إلى 40 مليون دولار، ليؤكد النجم المصري استمرار مكانته بين أبرز الأسماء المؤثرة في صناعة كرة القدم بفضل إنجازاته داخل المستطيل الأخضر وقيمته التسويقية الكبيرة.

وارتبط اسم صلاح بالعديد من التكهنات خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء رحلته مع ليفربول الإنجليزي وسط تقارير عن اهتمام أندية من الدوري الأمريكي للمحترفين والدوري السعودي بالحصول على خدماته قبل انتقاله إلى تجربة جديدة بقميص طرابزون سبور التركي.

وبحسب التقرير، يحصل قائد منتخب مصر على نحو 19 مليون دولار سنويا بموجب عقد يمتد لعامين مع النادي التركي إلى جانب حصوله على نسبة 20% من عائدات بيع المنتجات التي تحمل اسمه ويطرحها النادي وهو ما يضيف بعدا تجاريا مهما إلى الصفقة بخلاف قيمتها الفنية.

عقود الرعاية تدعم إيرادات محمد صلاح

لا تعتمد إيرادات محمد صلاح على راتبه مع طرابزون سبور فقط بل تمثل عقود الرعاية والشراكات التجارية أحد المصادر المهمة لدخله السنوي مستفيدا من شعبيته الواسعة في مصر والعالم العربي إلى جانب مكانته الدولية باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم في السنوات الأخيرة.

وأسهمت المسيرة الاحترافية لصلاح في تعزيز صورته التسويقية لدى الشركات العالمية، بعدما أصبح من أبرز الوجوه الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وهو ما يمنحه قدرة على تحقيق عائدات تجارية تتجاوز حدود مشاركاته مع الأندية والمنتخب.

ويأتي وجود النجم المصري ضمن قائمة العشرة الأعلى دخلا عالميا في وقت يبدأ فيه مرحلة جديدة مع طرابزون سبور وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه بقميص الفريق التركي بالتوازي مع طموحاته في مواصلة قيادة منتخب مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وتعكس قائمة "فوربس" حجم الفوارق المالية بين نجوم كرة القدم حيث يواصل رونالدو وميسي الهيمنة على صدارة الإيرادات، بينما يظل محمد صلاح حاضرا ضمن النخبة العالمية جامعا بين التألق الرياضي والقيمة التسويقية التي جعلته أحد أبرز نجوم اللعبة.

محمد صلاح منتخب مصر قائمة الأعلى دخلا لعام 2026 طرابزون سبور رونالدو

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