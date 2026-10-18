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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاستثمار: 48 مليار دولار صادرات مصر السلعية غير البترولية بنهاية 2025

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
أ ش أ

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن نشر الثقافة المالية والاستثمارية والتصديرية وتمكين الشباب من المشاركة في النشاط الاقتصادي يمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية بلغت 48 مليار دولار بنهاية عام 2025.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار جلسة التداول بالبورصة المصرية، احتفالا بالأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بحضور عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشاد صالح بجهود البورصة في نشر الثقافة المالية، مشيرا إلى أن التعديلات التنظيمية، وفقا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، أتاحت فرصا أوسع لمشاركة من هم دون 21 عاما في سوق المال، مؤكدا ضرورة حماية المستثمرين الجدد من الممارسات الضارة، وتعزيز التعاون بين البورصة والهيئة والجامعات لبناء رأس المال البشري.

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح الوزير أهمية تعريف الشباب باتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر، وما توفره من مزايا تفضيلية لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب قواعد المنشأ والمتطلبات التنظيمية للتصدير، لافتا إلى أن التوعية بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتركيا تسهم في دعم توسع الشركات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين.

وشدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الصادرات، مؤكدا أهمية تطوير حلول تكنولوجية تساعد الشركات على تحديد الأسواق المستهدفة والفرص التصديرية، والتعرف على قواعد المنشأ والمعايير المطلوبة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.

واستعرض الوزير دور مبادرات تكنولوجيا التجارة (TradeTech)، ومنها مبادرة (TradeTech Sandbox)، في تحفيز الشباب على ابتكار حلول تكنولوجية تسهل نفاذ الشركات إلى الأسواق الدولية، داعيا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لتعريف الطلاب بفرص العمل في الشركات المصدرة.

وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح الثقافة المالية

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