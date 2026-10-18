أخرج قواتك من المنطقة .. وزير الدفاع الإيراني يهدد ترامب ويعده بهذة المفاجئة

كشف وزير الدفاع الجديد مهرداد أخلاقي ، عن إنتاج القوات المسلحة الإيرانية الطائرة المقاتلة الإيرانية من الطراز الثقيل، مشيرا إلى أنها ستخرج للنور وتقلع بداية من العام المقبل.

وبيّن وزير الدفاع الإيراني الجديد مهرداد أخلاقي، في تصريحات نقله التليفزيون الإيراني، أن هذه الطائرة المقاتلة تمّ بناؤها بواسطة منظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع.

وأكد الوزير الإيراني ، على أن أي عدوان ضد إيران سيُقابل بردّ مدمّر يُلحق أضرارًا كبيرة بالعدو والمنطقة.

كما طالب الوزير “ مهراد أخلاقي"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التفكير في إخراج قواته من المنطقة بأمان.

وفي وقت لاحق ، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن التهديدات المتكررة الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين و"الإسرائيليين" لا تغير من واقع الميدان شيئاً، واصفاً إياها بأنها مجرد هذيان.

وشدد رضائي، على أن القوات المسلحة الإيرانية جهزت خططاً عملياتية لمواجهة أي مغامرة جديدة، مؤكداً أنها ستكون أكثر تدميراً من تجارب الحروب السابقة التي استمرت 12 و40 يوماً.

ولفت إلى أن القواعد التي ستُدار بها المواجهة المقبلة ستكون مختلفة تماماً عما يعرفه الطرف الآخر.