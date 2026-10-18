انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام تعاملات اليوم

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انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم /الأحد/، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعات الاتصالات والمال والصناعات والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام انخفض بمقدار 9.59 نقطة مسجلا 1866.43 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 13.87 نقطة مسجلا 859.09 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا و400 ألف و426 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 454 ألفًا و78 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 107 صفقات.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 46.13% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.