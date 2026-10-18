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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حصار أمريكي على إيران ومضيق هرمز.. من يملك السيطرة على شريان النفط العالمي؟

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود محسن

في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية، وسط تصريحات أمريكية تؤكد فرض حصار بحري على السواحل الإيرانية، واستمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. 

وبين تأكيد واشنطن قدرتها على تأمين الملاحة ونفيها سيطرة طهران على المضيق، تبرز تساؤلات حول حقيقة المشهد الميداني، وحدود تأثير الحصار على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، وانعكاساته المحتملة على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

فهل تمثل هذه التطورات تحولًا في موازين القوة بالمنطقة، أم أنها ورقة ضغط جديدة في صراع مفتوح على احتمالات متعددة؟

 

المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران ولا نسمح بدخول السفن إلى سواحلها أو خروجها

قال تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إن الولايات المتحدة تفرض حصارًا بحريًا على إيران، مؤكدًا أن القوات الأمريكية لا تسمح للسفن بالدخول إلى السواحل الإيرانية أو مغادرتها.

وأوضح هوكينز، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبوزيد  على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث عن موعد انتهاء الحرب مع إيران لا يتجاوز كونه تكهنات، مشيرًا إلى أن طهران أطلقت آلاف الطائرات المسيّرة والصواريخ خلال الأشهر الماضية.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها في المنطقة وتعمل على الدفاع عنهم، مضيفًا أن البحرية الأمريكية وشركاءها يوفرون ممرًا مجانيًا للسفن المغادرة عبر مضيق هرمز.

المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب

قال تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إن حركة تدفق النفط عبر مضيق هرمز مستمرة بالمعدلات نفسها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب مع إيران، مؤكدًا أن توقف عبور النفط عبر المضيق كان سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وأوضح هوكينز، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أكثر من 1.3 مليار برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن آلاف السفن تمكنت من عبور المضيق بسلام خلال الفترة نفسها.

ونفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، صحة الادعاءات الإيرانية بشأن ابتعاد البحرية الأمريكية عن مضيق هرمز، مؤكدًا أن القوات البحرية والعسكرية الأمريكية لا تزال تعمل في المنطقة.

وأضاف أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم من يسيطرون عليه.

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