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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة مفاجئة تهدد انتقال همام الهمامي إلى النصر السعودي.. واستياء اللاعر من الصفقة التبادلية

همام الهمامي
همام الهمامي
إسلام مقلد

تلقى نادي النصر السعودي تطورًا جديدًا في ملف التعاقد مع همام الهمامي، جناح الشباب، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن عدم حسم اللاعب موقفه من تجديد عقده مع ناديه، وسط حالة من الاستياء بسبب الطريقة التي تعاملت بها إدارة الشباب مع محاولات انتقاله إلى صفوف «العالمي».

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه النصر إلى تدعيم خياراته الهجومية بعناصر سعودية شابة، بينما يحاول الشباب الحفاظ على أحد أبرز مواهبه الصاعدة، في ظل الاهتمام الذي حظي به اللاعب عقب تألقه مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 27.

همام الهمامي يعترض على مقترح الصفقة التبادلية

وبحسب ما كشفه برنامج «المنتصف»، أبدى الهمامي انزعاجه من رغبة إدارة الشباب في إتمام صفقة تبادلية مع النصر، تتضمن انتقال الحارس نواف العقيدي إلى صفوف الشباب، مقابل حصول النصر على خدمات الجناح السعودي.

وأثار هذا المقترح تحفظات الهمامي بشأن الطريقة التي يُدار بها ملف مستقبله، خاصة مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى النصر، الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد معه خلال الفترة الماضية.

ويضع هذا التطور علامات استفهام حول مصير الصفقة، في ظل عدم حسم اللاعب موقفه النهائي من الاستمرار مع الشباب، بالتزامن مع استمرار الاهتمام بضمه إلى صفوف النصر.

عقد همام الهمامي يمنحه فرصة حسم مستقبله

ويمتلك همام الهمامي، البالغ من العمر 22 عامًا، وضعًا تعاقديًا يمنحه فرصة مهمة لتحديد وجهته المقبلة، إذ ينتهي عقده مع الشباب بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير، يحق للاعب دخول الفترة الحرة في يناير المقبل، والتوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع إلى إدارة الشباب، على أن ينتقل إلى ناديه الجديد عقب انتهاء عقده في الصيف.

ويمنح هذا الوضع اللاعب فرصة دراسة العروض المتاحة أمامه قبل اتخاذ قراره النهائي، كما يضع إدارة الشباب أمام تحدٍ مهم لتسريع مفاوضات التجديد، تفاديًا لاحتمال رحيله دون مقابل مالي بنهاية الموسم.

تألق همام الهمامي في كأس الخليج يرفع أسهمه

وجاء الاهتمام المتزايد باللاعب عقب ظهوره المميز مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 27، التي أسهم خلالها في تتويج «الأخضر» باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وأسهم هذا التألق في تعزيز مكانة الهمامي بين المواهب السعودية الصاعدة، وجعله محط اهتمام الأندية الكبرى التي تبحث عن تدعيم صفوفها بعناصر محلية قادرة على تقديم الإضافة خلال المواسم المقبلة.

ويرى النصر في اللاعب خيارًا محتملًا لتعزيز قدراته الهجومية، في ظل سعيه إلى الاستفادة من المواهب المحلية الشابة، بينما يتمسك الشباب بأهمية الاحتفاظ باللاعب الذي ارتفعت قيمته الفنية بعد مشاركته الدولية.

النصر يترقب موقف اللاعب والشباب يسعى للتجديد

ورغم الاهتمام الذي أبداه النصر بالتعاقد مع الهمامي، فإن مستقبل الصفقة لا يزال مفتوحًا، في ظل عدم حسم اللاعب موقفه من تجديد عقده، إلى جانب التحفظات المنسوبة إليه بشأن المقترح التبادلي بين الناديين.

وفي المقابل، يواجه الشباب ضرورة التوصل إلى اتفاق مع جناحه الشاب بشأن تمديد عقده، خاصة أن استمرار تعثر المفاوضات قد يفتح الباب أمام رحيله مجانًا عقب نهاية الموسم، مع إمكانية دخول أندية أخرى على خط المنافسة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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