مانشستر يونايتد يسجل أسوأ بداية له في البريميرليج بعد خوض 6 مباريات

كشفت التقارير الرياضية عن استمرار تراجع نتائج نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله أسوأ بداية له في البطولة عقب خوض أول ست مباريات من الموسم.

ونشرت الإعلامية ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقا قالت فيه: “مانشستر يونايتد و اسوأ بداية بعد ست مباريات في البريميرليج”.

ويمر الفريق بفترة صعبة على المستوى المحلي والأوروبي، أبرزها الهزيمة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد (0-2) في دوري أبطال أوروبا مما زاد من الضغوط الكبيرة على المدرب مايكل كاريك ومستقبله مع النادي.