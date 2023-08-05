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تعليم

أول أيام المرحلة الأولى.. القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يتابع التنسيق الإلكتروني

صدى البلد

تفقد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج مكتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤م.

وتابع رئيس جامعة سوهاج، استقبال الطلاب لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات، وتسجيل رغباتهم للاطمئنان على انتظام العمل بأول أيام تنسيق المرحلة الأولى.

ورافق رئيس جامعة سوهاج خلال الجولة الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

واللواء حاتم صادق مدير عام الأمن الجامعي والمهندس محروس حارس مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق وصبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية.

وخلال جولته وجه الدكتور حسان النعماني بتقديم وتوفير كل سبل الدعم للطلاب، والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم ، بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة متناهية، كما حث الطلاب على التروى والتركيز وتحري الدقة قبل كتابة الرغبات.

وأعرب رئيس الجامعة عن تمنياته للطلاب التوفيق والاختيار الموفق للكلية التي تتلاءم مع ميولهم ورغباتهم، لافتاً إلى أن الاختيار الموفق للكلية هو بداية النجاح في الحياة العملية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس انه تم تيسير كافة الإجراءات وتقديم المشورة والشرح الوافى لكافة خطوات التقديم، من جانب طاقم إدارى مدرب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة للرد على كافة التساؤلات الخاصة بإستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات.

وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على جودة الإنترنت وطباعة الرغبات بعد الإنتهاء من تسجيلها، مضيفاً  أن الحد الأدنى للشعبة العلمية في المرحلة الأولى ٣٦٢ درجة فأكثر بنسبة ٨٨.٢٩%، والحد الأدنى للشعبة الهندسية بدءاً من ٣٤٢ درجة فأكثر بنسبة ٨٣.٤١% وأما الحد الأدنى للشعبة الأدبية يبدأ من ٢٨٩.٥ درجة فأكثر بنسبة ٧٠.٦١% فأكثر.

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وأوضح الدكتور خالد عمران ان أعمال تنسيق المرحلة الأولي بدأت اليوم السبت ٥ أغسطس وتنتهي يوم الأربعاء القادم  الموافق ٩ من نفس الشهر، مضيفاً  أنه تم تزويد معامل الحاسب الآلي بمهندسين كمبيوتر وفنيين صيانة وأخصائي شئون طلاب من أكفأ العناصر المدربة، وذلك لمعاونة الطلاب فى إدخال بياناتهم وإصلاح أي أعطال مفاجئة بأجهزة الحاسب الآلي.

وأشار المهندس محروس حارس إلى أنه تم تخصيص ٨٠ جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب، داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث يضم معمل نادى تكنولوجيا المعلومات ٢٠ جهاز، إلى جانب ٦٠ جهاز بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات.

وأضاف المهندس علاء عاطف الصادق نائب مدير مكتب التنسيق، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة ٥ أيام اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميا،ً مضيفا أنه سينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

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