قبل ليلة الجحيم.. ماكرون يستمتع بحفل سيلين ديون وزوجته ترقص متجاهلة غضب الشارع

في مشهد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت خلال حضورهما حفلا غنائيا للنجمة الكندية سيلين ديون، مساء الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، قبل يوم واحد من اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في عدد من المدن الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن ماكرون وزوجته حضرا الحفل الذي أُقيم في قاعة «بلينيتود أرينا» بمدينة نانتير، بالقرب من باريس، وجلسا في مقصورة خاصة، مع محاولة تجنب لفت الأنظار إليهما، قبل أن يتعرف عليهما عدد من الحاضرين.

وبحسب صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، لم تكتفِ بريجيت ماكرون بمتابعة الحفل، بل ظهرت في مقاطع مصورة وهي تغني وترقص على أنغام عدد من أشهر أغاني سيلين ديون، من بينها أغنية «Pour que tu m'aimes encore».

وجاء ظهور الزوجين في الحفل قبل يوم من اندلاع احتجاجات شهدتها مناطق متفرقة من فرنسا، على خلفية الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتخللتها مواجهات مع الشرطة وحوادث نهب، وفقًا للتقرير.

وأثارت المقاطع المصورة لماكرون وزوجته موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعض المستخدمين أن ظهورهما في أجواء احتفالية يتناقض مع حالة الغضب التي تشهدها البلاد، فيما شبّه آخرون موقف الرئيس الفرنسي بما ارتبط تاريخيًا بالملك لويس السادس عشر قبيل الثورة الفرنسية.

كما استخدم بعض المعلقين أغنية سيلين ديون الشهيرة من فيلم «تايتانيك» للسخرية من المشهد، في إشارة إلى ما وصفوه بغرق سفينة ماكرون السياسية وسط تصاعد التوترات الداخلية.