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حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»

جوزية والشناوي وغالي وحسام
جوزية والشناوي وغالي وحسام
محمد بدران

تحدث حسام غالي نجم الاهلي السابق عن العلاقة بين محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب الأزمة الأخيرة، مؤكدًا أن العلاقة بينهما قد لا تعود إلى طبيعتها السابقة، لكنه أعرب عن أمله في انتهاء الخلاف وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وقال حسام غالي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن العلاقة بين الطرفين «عمرها ما هتبقى على ما يرام أوي بعد الأزمة الأخيرة»، مضيفًا أنهما شخصان طيبان، معربًا عن تفاؤله بأن الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة.

وشدد غالي على ضرورة أن يفصل المدير الفني بين أي خلافات شخصية ومصلحة المنتخب، مؤكدًا أن تقييم اللاعبين يجب أن يعتمد على مستواهم الفني ومدى احتياج الفريق إلى جهودهم.

واستشهد غالي بتجربة البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، موضحًا أنه رغم حدوث خلافات كثيرة بينه وبين بعض اللاعبين، فإن اللاعب الذي كان يقدم مستوى جيدًا ويلتزم في التدريبات ويحافظ على أدائه كان يحصل على فرصته في المشاركة.

واختتم حسام غالي تصريحاته بالتأكيد على أهمية امتلاك المدير الفني الحكمة والقدرة على الفصل بين ما يحدث خارج الملعب وما يقدمه اللاعب داخله، مشيرًا إلى أن مصلحة المنتخب يجب أن تكون الأولوية عند اتخاذ القرارات الفنية.

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