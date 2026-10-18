رئيس وزراء لبنان: نتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة ودعم إعادة الإعمار في الجنوب

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أهمية مواصلة فرنسا دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، مشدداً على ضرورة تفادي أي فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وضمان استمرار حضور دولي يتولى مهام المراقبة والإفادة والتواصل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء سلام في السراي الكبير اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو، على رأس وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل ووزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، حيث جرى البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وثمّن سلام مواصلة فرنسا دعمها للبنان، مؤكداً أهمية مساندة الدولة في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار في الجنوب، بما يسهم في تثبيت الأهالي في أرضهم، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في مختلف المناطق.

وتناول اللقاء الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد اليونيفيل، حيث شدد سلام على ضرورة ضمان استمرار حضور دولي يضطلع بمهام المراقبة والإفادة والتواصل في إطار قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بما يحول دون حدوث أي فراغ في الجنوب.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من الاضطلاع بمسؤولياته في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث اللقاء مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة اللبنانية، وأهمية التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، بما يسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني ودعم مسار التعافي.

من جانبه، نقل الوزير بارو تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً تأكيد دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقراره، واستعدادها لمواصلة مساندة الدولة اللبنانية والجيش، والمساهمة في بلورة الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد اليونيفيل، إلى جانب دعم جهود الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.