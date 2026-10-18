قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الأندية المصرية في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
ضوء أخضر أمريكي لصفقة الـ«إف-35» مع السعودية.. 24.3 مليار دولار تهز حسابات المنطقة وإسرائيل تترقب
إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور
وليمة الفرح تتحول لمأساة.. 110 مصابين بأعراض تسمم في زفاف في العياط
رئيس مجلس القيادة اليمني: نشيد بالموقف المصري الشجاع إلى جانب السعودية
خبير علاقات دولية: انزعاج واشنطن من اعتداءات المستوطنين لا يعني تغيير سياستها .. صور
تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين
حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي
غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان: نتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة ودعم إعادة الإعمار في الجنوب

رئيس وزراء لبنان: نتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة ودعم إعادة الإعمار في الجنوب
رئيس وزراء لبنان: نتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة ودعم إعادة الإعمار في الجنوب
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أهمية مواصلة فرنسا دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، مشدداً على ضرورة تفادي أي فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وضمان استمرار حضور دولي يتولى مهام المراقبة والإفادة والتواصل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء سلام في السراي الكبير اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو، على رأس وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل ووزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، حيث جرى البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
وثمّن سلام مواصلة فرنسا دعمها للبنان، مؤكداً أهمية مساندة الدولة في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار في الجنوب، بما يسهم في تثبيت الأهالي في أرضهم، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في مختلف المناطق.
وتناول اللقاء الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد اليونيفيل، حيث شدد سلام على ضرورة ضمان استمرار حضور دولي يضطلع بمهام المراقبة والإفادة والتواصل في إطار قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بما يحول دون حدوث أي فراغ في الجنوب.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من الاضطلاع بمسؤولياته في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث اللقاء مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة اللبنانية، وأهمية التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، بما يسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني ودعم مسار التعافي.
من جانبه، نقل الوزير بارو تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً تأكيد دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقراره، واستعدادها لمواصلة مساندة الدولة اللبنانية والجيش، والمساهمة في بلورة الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد اليونيفيل، إلى جانب دعم جهود الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية مواصلة فرنسا دعم لبنان تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه سلطة الدولة على كامل أراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن عشقه للشطرنج: بلعب من 7 لـ8 مباريات يوميًا

أكرم توفيق

عموتة يشيد بمستوى أكرم توفيق ويمنحه فرصة أساسية في الأهلي

مايكل كاريك

كاريك: مانشستر يونايتد ليس بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد