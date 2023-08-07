توضيح عاجل من الصحة بشأن الأدوية المثيلة.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأدوية المثيلة هي الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيبة وبنفس طريقة التناول.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأدوية البديلة هي التي تحتوي على نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة".

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، : "نوصى الأطباء بكتابة نفس المادة العالة الاسم العلمي"، موضحا: "الأدوية المثيلة بنفس المادة الفعالة والتركيبة والتناول".

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، : "مرض الغدة له أدوية مثيلة تصنع في مصر وبنفس المادة الفعالة للدواء المستورد"، موضحا: "الرئيس السيسي افتتح مدينة الدواء المصرية".