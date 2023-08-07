تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب مضاد للسعال، في العراق من تصنيع إحدى شركات الهند.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الصحة العالمية، إن دواء الشرب الذي يباع باسم “كولد أوت” يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الدفعة من تصنيع شركة فورتس لابوريتريز إنديا لصالح دابي لايف فارما.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن ما يقرب من نصف دول العالم لم تبلغ عن أي حالات إصابة بـ فيروس كورونا منذ نحو شهر.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، هانز كلوج، إن حوالي 36 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية يعانون من "كوفيد طويل" خلال السنوات الثلاث الأولى من الوباء.

وقال كلوج: "وفقا للتقديرات... ربما عانى حوال 36 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية من "كوفيد طويل" خلال السنوات الثلاث الأولى من الوباء. هذا حوالي واحد من كل 30 أوروبيا على مدى السنوات الثلاث الماضية".