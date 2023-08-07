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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عندنا 2 مصنع| الصحة تزف بشرى بشأن دواء الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، آخر تطورات مبادرة 100 يوم صحة، مشيرا إلى أن كل الخدمات تقدم بالمجان في جميع المحافظات.

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الكشف وتوفير العلاج لـ1200 حالة في 6 تخصصات بقافلة "الصحة" ببني سويف


وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر من 16 مليون خدمة صحية في مبادرة 100 يوم صحة حتى اليوم، متابعا أن هذه المبادرة الرئاسية في غاية الأهمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الدواء المثيل هو الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة، وبالنسبة الدواء البديل وهو يكون فيه اختلاف في المادة الفعالة ولكن يؤدي نفس الدور العلاجي.

الغدة الدرقية

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك شح في بعض الأدوية ولكن هناك أدوية أخرى بها نفس المادة الفعالة وهذا الأمر ينطبق على دواء الغدة الدرقية.

وفي السياق نفسه أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن لدينا مصنعين يعملان على إنتاج هذا الدواء. 

الصحة الغدة الدرقية دواء الغدة علاج الغدة 100 يوم صحة

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