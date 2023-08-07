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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1200 حالة في 6 تخصصات بقافلة "الصحة" ببني سويف

صدى البلد

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. 

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة" 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد الماضيين ، بقرية البكرية مركز ببا، مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، تنظيم الأسرة، الجلدية) وضمن إجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1204 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 37،  معمل طفيليات 33، حالات الأشعة 17، استصدار 14 قرار علاج على نفقة الدولة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 25 حالة.  

وتضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لــ 100 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة، إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

 

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