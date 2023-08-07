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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف مفاجأة على الهواء بشان انتقال صلاح للدوري السعودي.. فيديو

صلاح
صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تنهال عليه العروض من الدوري السعودية، معقبا: «إغراءات كبيرة لنجمنا المصري للعب في الدوري السعودي.

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض رسمي لشراء ليفربول، حيث سيحصل محمد صلاح على راتب سنوي بقيمة 180 مليون يورو، بجانب 60 مليون يورو لنادي ليفربول.

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن وكيل اللاعب محمد صلاح نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء معناها «لا»، وهذا يعني عدم انتقال محمد صلاح للدوري السعودي.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن جماهير نادي الأهلي السعودي دشنت هشتاج على موقع «تويتر» صلاح مطلب أهلاوي، في إشارة لرغبتهم بتواجد محمد صلاح داخل صفوف الأهلي.

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