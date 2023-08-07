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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أمريكا تسببت في مقتل قوات مالي على يد داعش.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة انقلاب النيجر قائلا: غلق المجال الجوي في النيجر يؤثر بالسلب على اقتصاديات البلاد، بالتزامن مع إعلان بعض الدول تعليق المجال الجوي مع النيجر.

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ولفت أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن القوات العسكرية المالية التي كانت متجهة للنيجر قُتلت على يد العناصر المسلحة من تنظيم داعش، لافتا إلى أن أمريكا هي المتسببة في هذا العمل لدعمها التنظيم.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: مالي وبوركينا فاسو تدعمان النيجر بكامل طاقتها، والمنطقة الإفريقية الأكثر اشتعالا الآن حول العالم، والقارة ليست في حاجة للدمار والخراب والاستعمار.

 

وأكد موسى قائلا: النيجر أكبر دولة في العالم مصدرة لليورانيوم والتي تحصل عليه فرنسا، علاوة على أن أمريكا تريد عدم الاستقرار في المنطقة والاستفادة من الحروب العالمية وعدم الاستقرار الدولي.

 


 

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