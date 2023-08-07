أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام المعادي على مدار السنوات الماضية، كان يشن هجوما دائما على الدولة، ويدعى في بعض الأخبار على الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه يتم هدم بعض دور العبادة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتجديد دور العبادة «مساجد وكنائس»، موضحًا أن الفضل يعود للرئيس السيسي في تطوير وتجديد المساجد وهذا ما نراه منذ توليه الحكم.

وأضاف موسى، في برنامجه مساء اليوم، أنه تم تطوير أكثر من 10 ألاف مسجد بتكلفة 10 مليارات جنيه منذ 2014، موضحًا أن هذا التطوير والتجديد جاء بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي أمر بتطوير وتجديد مساجد «آل البيت»، معقبا: «قبل تطوير مسجد السيدة النفسية كان المصلين والمترددين على المسجد يواجهون العديد من المشاكل والمظاهر غير المناسبة، ولكن بعد تطوير مسجد السيدة نفسية أصبح يليق باسم مصر».

ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة تعمل على تطوير جميع القطاعات التي تهم المجتمع، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لدور العبادة، حيث تم تطوير أكثر من 1200 مسجد هذا العام.

وأشار موسى، إلى أن الدولة قامت بتطوير مسجد السيدة نفسية وحافظت على طابعه الديني والأثري، موضحًا أن تطوير مسجد السيدة نفسية كلف نحو 50 مليون جنيه.

واختتم موسى حديثه: «الرئيس السيسي يحافظ على دور العبادة، وهو محب لآل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يعمل من أجل الوطن والدين، الناس اللي هتصلى في المساجد اللي تم تطويرها هتدعى للرئيس السيسي لأنه يخدم الإسلام في مصر، يجب علينا التوقف أمام يفعله الرئيس السيسي في جميع دور العبادة».