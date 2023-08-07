عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام المعادي على مدار السنوات الماضية، كان يشن هجوما دائما على الدولة، ويدعى في بعض الأخبار على الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه يتم هدم بعض دور العبادة.

txt

أحمد موسى: الرئيس عمره ما هدم مساجد ومحب لأهل البيت وسيدنا النبي..فيديو

txt

متمشيش | أحمد موسى يوجّه رسالة لـ سيد عبد الحفيظ .. شاهد

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتجديد دور العبادة «مساجد وكنائس»، موضحًا أن الفضل يعود للرئيس السيسي في تطوير وتجديد المساجد وهذا ما نراه منذ توليه الحكم.

وأضاف موسى، في برنامجه مساء اليوم، أنه تم تطوير أكثر من 10 ألاف مسجد بتكلفة 10 مليارات جنيه منذ 2014، موضحًا أن هذا التطوير والتجديد جاء بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى،  أن الرئيس السيسي أمر بتطوير وتجديد مساجد «آل البيت»، معقبا: «قبل تطوير مسجد السيدة النفسية كان المصلين والمترددين على المسجد يواجهون العديد من المشاكل والمظاهر غير المناسبة، ولكن بعد تطوير مسجد السيدة نفسية أصبح يليق باسم مصر».

ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة تعمل على تطوير جميع القطاعات التي تهم المجتمع، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لدور العبادة، حيث تم تطوير أكثر من 1200 مسجد هذا العام.

وأشار موسى، إلى أن الدولة قامت بتطوير مسجد السيدة نفسية وحافظت على طابعه الديني والأثري، موضحًا أن تطوير مسجد السيدة نفسية كلف نحو 50 مليون جنيه.

واختتم موسى حديثه: «الرئيس السيسي يحافظ على دور العبادة، وهو محب لآل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يعمل من أجل الوطن والدين، الناس اللي هتصلى في المساجد اللي تم تطويرها هتدعى للرئيس السيسي لأنه يخدم الإسلام في مصر، يجب علينا التوقف أمام يفعله الرئيس السيسي في جميع دور العبادة». 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الإعلام المعادي آل البيت الرئيس السيسي توجيهات الرئيس السيسي الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ