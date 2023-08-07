أسامة ربيع يكشف ملابسات غرق قاطرة في قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة أضافت الكثير للاقتصاد المصري، موضحا أن 12% من الاقتصاد العالمي يمر عبر القناة.



قناة السويس

وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حصيلة القناة الجديدة قد بلغت 50 مليار دولار بعد افتتاحها إلى اليوم، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف زيادة نسبة المرور في القناة.

وعن حادثة غرق قاطرة في قناة السويس، قال أن ذلك حدث نتيجة أخطاء، والخطأ أمر وارد، وحادث غرق القاطرة أدى إلى وفاة شخص، مشيرا إلى أن القاطرة الغارقة تتبع السفن المارة بقناة السويس.