عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

اللحوم
اللحوم

كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق.

txt

تحرك جديد لـ أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 6-8-2023

txt

رئيس البحوث الحيواني: نعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان بشكل كبير

وقال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أطلقنا مبادرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ناشدنا فيها كبار المربيين أن يكون هناك شيء من الرحمة واللطف مع الجزارين أصحاب المحلات لكي نستطيع أن نوصل سعر كيلو اللحمة للمواطن بسعر مناسب".

 

وأضاف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية،: "مبادرة تخفيض أسعار اللحوم -بالتنسيق بين المربين والجزارين- نجحت بشكل كبير، مما سبب في انخفاض أسعار اللحوم مؤخرا".

 

وتابع: "انخفاض أسعار اللحوم جاء لأسباب عدة أبرزها الحالة الاقتصادية التي يمر بها الأسر، والركود الذي جاء بعد عيد الأضحى، ودرجة الحرارة العالية التي ضربت البلاد"، متابعا: "الدولة هدفها الحماية من خلال ضخ اللحوم للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بالشوارع".

 

واسترسل: " الأسعار تبدأ من 300 لـ350 جنيها بالأجزاء الأمامية في الذبيحة، أما سعر الأجزاء الخلفية يصل لـ370 جنيها في القاهرة والمدن، وفي الأرياف والصعيد يبدأ من 270 حتى 300 جنيه".

اللحوم الأكتفاء الذاتى من اللحوم والألبان أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم أسعار اللحوم البلدية أسعار اللحوم البلدي أسعار اللحوم في الأسواق اسعار اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

عمرو الدرديري يصدم جماهير الزمالك بشأن كهربا

ترشيحاتنا

كليات القمة من 83.3%.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023| فيديو

شعبة الدواجن تكشف عن أسباب انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية.. فيديو

هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ