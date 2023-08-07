انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق.

وقال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أطلقنا مبادرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ناشدنا فيها كبار المربيين أن يكون هناك شيء من الرحمة واللطف مع الجزارين أصحاب المحلات لكي نستطيع أن نوصل سعر كيلو اللحمة للمواطن بسعر مناسب".

وأضاف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية،: "مبادرة تخفيض أسعار اللحوم -بالتنسيق بين المربين والجزارين- نجحت بشكل كبير، مما سبب في انخفاض أسعار اللحوم مؤخرا".

وتابع: "انخفاض أسعار اللحوم جاء لأسباب عدة أبرزها الحالة الاقتصادية التي يمر بها الأسر، والركود الذي جاء بعد عيد الأضحى، ودرجة الحرارة العالية التي ضربت البلاد"، متابعا: "الدولة هدفها الحماية من خلال ضخ اللحوم للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بالشوارع".

واسترسل: " الأسعار تبدأ من 300 لـ350 جنيها بالأجزاء الأمامية في الذبيحة، أما سعر الأجزاء الخلفية يصل لـ370 جنيها في القاهرة والمدن، وفي الأرياف والصعيد يبدأ من 270 حتى 300 جنيه".