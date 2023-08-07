شعبة الدواجن تكشف عن أسباب انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية.. فيديو

أكد الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف، أن أسعار الدواجن انخفضت 3 جنيهات؛ بسبب تغيرات حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن دخل المواطن لم يتحسن بعد وعدم الإقبال.

وأضاف الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: انخفاض أسعار الدواجن لن تستمر في الانخفاض الفترة المقبلة، منوها أن استقرار مستلزمات الإنتاج هي التي تؤدي لاستقرار الأسعار.

وتابع الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف،: حالة الطقس تؤدي التجار ببيع الفراخ خوفا من نفوقها وموتها بسبب درجات الحرارة العالية.



