أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 7-8-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 61 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 55 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 93 و 94 جنيهات للكيلو.



أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 98 و 103 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 102 و 105 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 104 و 112 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.5 و 14.75 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 8 و 9 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 5.5 و 6.5 جنيهات.



