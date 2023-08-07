عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 7-8-2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 7  أغسطس 2023.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 61 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء  55 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 93 و 94 جنيهات للكيلو.


أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 98 و 103 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 102 و 105 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 104 و 112 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.5 و 14.75 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 8 و 9 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 5.5 و 6.5 جنيهات. 

 

أسعار البيض اليوم اسعار الدواجن اسعار البيض اسعار الدواجن والبيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

ملك موسي تكشف من يدير نادي الزمالك حاليا

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

ترشيحاتنا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

شاهد.. حادث اعتراض الصين لقارب إمداد عسكري تابع لـ الفلبين

نشطاء أمريكيون يطالبون بإدراج مجموعة "فتية التلال" الاستيطانية ضمن المنظمات الإرهابية

رفض إني ألبس بكيني.. شاهيناز تطلب الخلع: جوزي مش لارج

دعاء كشف الضر ودفع البلاء.. احرص عليه بين الآذان والإقامة

صلوا 40 سنة.. اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة بمسجد في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج تحب الوحدة ..هل أنت منهم

طريقة عمل الزلابية بدون شرب زيت

ملابس ملفتة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فوائد خارقة لتناول حبة من الكمثرى قبل النوم

فيديو

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ