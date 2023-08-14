طريقة واحدة لخفض أسعار اللحوم والدواجن فى مصر| تفاصيل

المشروع القومى للبتلو

كشف عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن فى مصر وطريقة خفضها خصوصا بعد توجه الحكومة فى التوسع في مشروع البتلو، مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن

قال “الشوربجى” لـ"صدى البلد"، إن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن هى غلاء سعر الإعلاف وحال ضبط سوق العلف من جانب الحكومة سوف تنخفض أسعار الدواجن واللحوم فورا، لافتا الى أن مشروع البتلوا يساهم فى تلبية احتياجات السوق من اللحوم لكونه يمنع دبح العجول البتلوا الصغيرة التى لم يتجاوز وزنها 50 كيلوا حتى تكبر ويصبح وزنها كحد ادنى 300 كيلو مما يوفر.

وأضاف النائب عامر الشوربجى، أن مشروع البتلو جيد ولكن يحتاج الى ضبط سوق الإعلاف والسيطرة عليها لتفعيله على الارض الواقع حيث ان اغلب المربين واصحاب المزارع يقومون بدبح العجول او الدواجن بسبب غلاء أسعار الاعلاف مما يجعلهم مضطرين لذلك وليس باختيارهم فالامر يرتبط بسعر العلف في المقام الاول.

كما اوضح النائب، أن موسم ولادة الحيوانات من البقر والجاموس يبدا فى فصل الشتاء اي أن هناك 7 أشهر على بلوغ العجول وزن الـ 300 كيلوا وذلك يجعل المشكلة قائمة والحل فى السيطرة على سوق الاعلاف، لافتا الى أن العجل البالغ وزنه أكبر من 300 كيلو يحتاج لـ 8 كيلو من العلف يوميا مما يدفع المربين لدبحه بتلوا صغير.

واشار النائب الى أن هناك عدد ضخم من اصحاب المزارع الدواجن خسروا خسارة فادحة بسبب غلاء اسعار الاعلاف، مشددا على ضرورة النظر للدول المجاورة فى السطيرة ع اسعار الاعلاف وثباتها والتحكم بها، وتابع حديثه قائلا:" الفرخة فى السعودية ثمنها 5 ريال وسعرها ثابت من زمن.