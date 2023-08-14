عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المشروع القومى للبتلو

طريقة واحدة لخفض أسعار اللحوم والدواجن فى مصر| تفاصيل

الدواجن واللحوم
الدواجن واللحوم

كشف عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن فى مصر وطريقة خفضها خصوصا بعد توجه الحكومة فى التوسع في  مشروع البتلو، مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي.

 أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن

 

قال “الشوربجى” لـ"صدى البلد"، إن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن هى غلاء سعر الإعلاف وحال ضبط سوق العلف من جانب الحكومة سوف تنخفض أسعار الدواجن واللحوم فورا، لافتا الى أن مشروع البتلوا يساهم فى تلبية احتياجات السوق من اللحوم لكونه يمنع دبح العجول البتلوا الصغيرة التى لم يتجاوز وزنها 50 كيلوا حتى تكبر ويصبح وزنها كحد ادنى 300 كيلو مما يوفر.

وأضاف النائب عامر الشوربجى، أن مشروع البتلو جيد ولكن يحتاج الى ضبط سوق الإعلاف والسيطرة عليها لتفعيله على الارض الواقع حيث ان اغلب المربين واصحاب المزارع يقومون بدبح العجول او الدواجن بسبب غلاء أسعار الاعلاف مما يجعلهم مضطرين لذلك وليس باختيارهم فالامر يرتبط بسعر العلف في المقام الاول.

كما اوضح النائب، أن موسم ولادة الحيوانات من البقر والجاموس يبدا فى فصل الشتاء اي أن هناك 7 أشهر على بلوغ العجول وزن الـ 300 كيلوا وذلك يجعل المشكلة قائمة والحل فى السيطرة على سوق الاعلاف، لافتا الى أن العجل البالغ وزنه أكبر من 300 كيلو يحتاج لـ 8 كيلو من العلف يوميا مما يدفع المربين لدبحه بتلوا صغير.

واشار النائب الى أن هناك عدد ضخم من اصحاب المزارع الدواجن خسروا خسارة فادحة بسبب غلاء اسعار الاعلاف، مشددا على ضرورة النظر للدول المجاورة فى السطيرة ع اسعار الاعلاف وثباتها والتحكم بها، وتابع حديثه قائلا:" الفرخة فى السعودية ثمنها 5 ريال وسعرها ثابت من زمن.

ارتفاع أسعار اللحوم الامن الغذائي النائب عامر الشوربجي تنخفض أسعار الدواجن اللحوم الحمراء مشروع البتلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: التسامح الدينى لا يجيز حرق الكتب المقدسة

انتهاء الأزمة| مفاجأة بشأن أسعار السجائر والأرصاد تزف بشرى سارة عن الطقس

بيان عاجل من البنك المركزي الروسي بعد انهيار الروبل أمام الدولار

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن رئيس النيجر

وكيل الأوقاف: الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك الوزارة فى صكوك الأضاحى

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للسماح بالحضور الجماهيري الكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ