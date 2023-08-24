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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو موظف حكومي.. اعرف تفاصيل القرض الشخصي بضمان الراتب من البنك الأهلي

صدى البلد

يعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.

ويطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، للعاملين بالهيئات الحكومية و هيئات القطاع العام و الأعمال العام، الذي يصل إلى 3 مليون جنيها، بدون ضامن.

و يقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب، للعاملين بالهيئات الحكومية و هيئات القطاع العام و الأعمال العام، من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

قرض البنك الأهلي للعاملين بالقطاع العام

 

 

-مبلغ القرض: يصل الي 2,500,000 جم ، بضمان تحويل المرتب.

-بحد أقصي: 3,000,000جم، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

-مدة القرض: تصل الى 12 سنة.

-تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.

-حساب جارى مجانا.

-بدون ضامن.

-بدون مصاريف إستعلام إئتمان.


شروط قرض البنك الأهلي بضمان الراتب

 

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...


-خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

-تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

-آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.


رسوم قرض العاملين بالحكومة


-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد ادنى 250جم حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.

-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.

-غرامة تأخير سداد القسط: 20 جم شهريا + 2 %من المبلغ المستحق و لم يدفع.

الهيئات الحكومية الرقم القومي السداد النقدي السوق المصري حساب جاري شروط القرض الشخصي صورة بطاقة الرقم القومي

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