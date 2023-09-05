بجانب التمويل.. البنك الأهلي يقدم خدمات تهم أصحاب المشروعات| تعرف عليها

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الخدمات غير المالية، حيث أطلق مبادرة رواد النيل، والتي تتميز بأنها مبادرة قومية تبناها البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي وتأهيل المشروعات الناشئة ورواد الأعمال والشركات القائمة باختلاف أنشطتها الاقتصادية (القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية).

وأطلقت هذه المبادرة للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي وللاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال والتي من شأنها تقديم خدمات دعم محددة قائمة على معايير عالمية ومعرفة فنية للاحتياجات المحلية بشكل متسق بالاستعانة بمتخصصين فنيًا.



خدمات البنك الأهلي لرواد الأعمال

تقدم مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للبنك الأهلي المصري العديد من الخدمات، نذكر منها ما يلي:

خدمة تكوين فكرة مشروع:



تستهدف هذه الخدمة مساعدة العملاء ورواد الأعمال في تقييم وتحديد أفكار المشروعات القابلة للتنفيذ والتي تلائم قدرات وخبرات كل منهم.

خدمة تأسيس مشروع جديد وإعداد دراسات الجدوى:



تقوم مراكز خدمات تطوير الأعمال بمساعدة العملاء ورواد الأعمال بإعداد وتنفيذ خطط أعمال أولية أو دراسات جدوى مبدئية بسيطة لبدء مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم لتحديد احتياجات التمويل المطلوبة لإكماله .

خدمة تيسير تسجيل أو الحصول على تراخيص النشاط:



تقوم مراكز خدمات تطوير الأعمال بمساعدة العملاء في الوصول للمعلومات الخاصة بأماكن تسجيل النشاط بشكل رسمي والإجراءات والمستندات المطلوبة لذلك والحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو كلاهما. وتعمل هذه المراكز على إرشاد العملاء للتوجه إلى أقرب مراكز الشباك الواحد للغرف التجارية أو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..

خدمة تيسير الحصول على خدمات تمويل:

تقوم هذه المراكز بما يلي:



تقديم معلومات وبيانات للعملاء عن المنتجات التمويلية التي تقدمها البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات التخصيم/ شركات التأجير التمويلي/ شركات رأس المال المخاطر) وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة النشاط وحجم التمويل المطلوب.

مساعدة العملاء في تجهيز الملف الائتماني والمستندات المطلوبة لدراسة التمويل المطلوب.

توعية العملاء بكيفية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية بشكل سليم والعوامل الأساسية لتجنب الحصول على تصنيف ائتماني غير جيد بمؤسسات التمويل.



خدمة التحليل والتقييم المالي:



يقدم المركز تحليلًا ماليًا مبدئيًا وإرشاديًا للقوائم المالية للنشاط ويعرض نتائج دلالات التحليل والنسب المالية والتوصيات بشأنها وتوعية العملاء لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستقبلية أو تصحيحية.

خدمة التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة:

التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة هي خدمة مقدمة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين ما يقدمونه من منتجات وخدمات من خلال:

ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع سلاسل تجارية (في القطاعين العام والخاص).

ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مشروعات من نفس الحجم لتبادل منتجاتهم وخدماتهم.

مبادرة رواد النيل من البنك الأهلي

خدمة نشر المعرفة والبيانات المتاحة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة:



تقدم هذه الخدمة من خلال توفير قاعدة ببيانات على منصة مشاريع مصر (موقع الكتروني مؤسس من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) تتيح معلومات عن مقدمي خدمات مثل: -

المكاتب الاستشارية (للخدمات المالية والاقتصادية والإدارية والتسويقية)

مكاتب الخدمة العامة.

المكاتب العقارية.

مكاتب التخليص الجمركي.

مقدمو خدمات استشارية متخصصة.

خبراء في تطوير الأعمال والمنتجات.

خدمة التدريب وبناء القدرات: -



تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمبرامج متخصصة لإكساب أصحاب المشروعات والعاملين فيها المعرفة والمهارة ليصبحوا كفاءات تسهم في نجاح المشروعات وتطويرها.

بالإضافة الي برامج ريادة الاعمال التدريبية (معرفة قدرات - مهارات ريادية - توليد أفكار - بدء مشروعات).