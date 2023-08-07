بفائدة 22% و40%.. أعلى 10 شهادات ادخارية بالجنيه والدولار تطرحها البنوك المصرية

دائما ما يبحث المواطنون عن الأوعية الادخارية الأفضل، للحفاظ على قيمة مداخراتهم في ظل البدائل الاستثمارية المتنوعة ما وفي مقدمتها الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، خاصة بعدما قرر البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، 3 أغسطس رفع أسعار الفائدة، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، وهو ما أشعل المنافسة بين المحافظ الاستثمارية المتنوعة.

شهادة جديدة بفائدة 22%

وطرح بنك مصر، شهادة جديدة بمسمى "ابن مصر 2"، بعائد سنوى متناقص لمدة 3 سنوات، يبدأ في السنة الأولى بـ 22% وفي السنة الثانية 18% في السنة الثالثة 16 %، ويصرف عائدها شهريا، كما قرر بنك القاهرة، بداية من أغسطس الجاري، طرح شهادة إدخارة جديدة أجل 3 سنوات بالجنيه للعائد الثابت بسعر فائدة 19% يصرف العائد شهريا بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشرائها عن مليون جنيه، وذلك بدلا من 10 آلاف جنيه لنظيرتها السابقة.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك في نهاية شهر يوليو الماضي وقف بيع الشهادة الثلاثية للعائد الثابت بفائدة 19% سنويا ويصرف العائد عليها شهريا، تزامنا مع طرح الشهادة الجديدة التي تختلف بتحديد حد أدنى مرتفع للشراء عن السابقة.

وكان البنك الأهلي وبنك مصر، طرحا شهادات دولارية جديدة، لمدة 3 سنوات، وذلك قبل إعلان المركزي برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماعه الخميس الماضي، فيما تعد الشهادات الدولارية فرصة أمام العملاء لإدخار أموالهم، حيث تضمن الشهادات الدولارية لهم عائد مميز، بجانب الإعلان عن قروض شخصية بالجنيه للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، وتم طرح هذه الشهادات بداية من الأربعاء الماضي 26 يوليو.

في هذا التقرير نستعرض أعلى شهادات إدخارية التي تطرحها البنوك المصرية:

الشهادات الدولارية من بنكي الأهلي ومصر

يطرح البنك الأهلي الشهادة الدولارية الأولى له، بمسمى "الأهلي بلس"، وهذه أبرز المعلومات عنها:

مدة شهادة البنك الأهلي الدولارية 3 سنوات.

فائدة شهادة البنك الأهلي الدولارية 7%.

7%. يصرف العائد بذات العملة ربع سنويا.

يجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

أما عن تفاصيل الشهادات الدولارية الثانية في البنك الأهلي، بمسمى "الأهلي فورا" فهي كالتالي:

مدة شهادات البنك الأهلي الدولارية 3 سنوات.

3 سنوات. فائدة الشهادة بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

تفاصيل شهادات بنك مصر الدولارية

أما عن شهادات بنك مصر الدولارية، فقد أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادات وهما شهادة القمة وإيليت، بالدولار لمدة 3 سنوات، وتفاصيل الشهادة الأولي وهي شهادة القمة الدولارية من بنك مصر كالتالي:

شهادة القمة بعائد 9% سنوياً.

هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.

يصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه.

أما عن شهادة إيليت فهي كالتالي:

تصرف شهادة إيليت بعائد 7% سنوياً.

هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.

يتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار.

يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.

يبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد

يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الامريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

أعلى شهادات إدخارية في مصر

كما ويطرح بنك التعمير والإسكان، شهادة Luxury بفائدة ثابتة 20% سنوية، بمدة 3 سنوات، فيما يبلغ الحد الأدنى لربط شهادت بنك التعمير والإسكان 100 ألف جنيه، ويطرح البنك أيضا شهادة Premium، بفائدة، 18% سنويا، لمدة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، كما فيما يطرح البنك الزراعي المصري، شهادة ادخار بفائدة 19.5 سنويا، لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه لربط الشهادة.

وكان البنك العربي الإفريقي، طرح شهادة إدخار جديدة بعائد مرتفع بلغ 40%، بحد أدنى لربط الشهادة 5000 حنيه، ومضاعفات الـ 1000 جنيه بدون حد أقصى، لمدة 3 سنوات، على ان يكون سعر الفائدة 40%، من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما

بشكل دوري، حيث يتم صرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما

كما يطرح البنك الكويتي الوطني، وإيجي بنك، شهادة بفائدة 21%، تصرف شهريا لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لربطها 1000 جنيه، وأيضا يطرح المصرف المتحد شهادة بفائدة 19.5% لمدة 3 سنوات بعائد يصرف شهريا والحد الأدنى لربطها 5000 جنيه، ويطرح بنك كريدي أجريكول شهادة ثلاثية بمسمى دايموند، بفائدة 19.5% لمدة 3 سنوات تصرف شهريا، والحد الأدنى لربطها 100 ألف جنيه، ويطرح بنك QNB الأهلي، شهادة بفائدة 19.25%، لمدة 3 سنوات تصرف شهريا، والحد الأدنى لربطها 1000 جنيه.